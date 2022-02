»Tor zur Hölle«: Wie man ein 50 Jahre altes Feuer löscht

Je näher man diesem Loch in der Landschaft kommt, umso verbrannter riecht es. Das Zischen von Flammen ist zu hören, und es wird stetig heißer. An manchen Stellen erreicht man wegen der infernalischen Hitze nicht einmal den Rand des Kraters. Wo es jedoch gelingt, eröffnet sich ein Schauspiel sondergleichen – so ist es in Reiseberichten zu lesen und auf Luftbildern zu erahnen. Unzählige Flammen züngeln am Boden und an den steilen Wänden des Kraters von Derweze. Vor allem nachts wirkt dieses brennende Loch von rund 70 Meter Durchmesser gespenstisch.

»Tor zur Hölle« nennen es die Einheimischen in der Wüste Karakum in Turkmenistan. Seit Jahrzehnten brennt es. Nun soll es auf Anweisung des Präsidenten Gurbanguly Berdimuhamedow gelöscht werden. Der Umwelt und der Gesundheit der Menschen wegen – und um den Erdgasexport zu steigern, berichtet die BBC. Denn die Flammen werden von austretendem Methan genährt.

Im Gegensatz zu anderen natürlichen Erdgasbränden in der Gegend hat der Wüstenwind das Feuer im Krater nicht gestoppt. Die Expertenkommission, die jetzt eine Löschstrategie erarbeiten soll, dürfte es schwer haben, wie eine Umfrage von »Spektrum.de« unter Fachleuten ergab. Wann die Höllenpforte Feuer fing, ist nicht eindeutig geklärt. Die gängige Geschichte besagt, dass sowjetische Ingenieure hier nahe der Ortschaft Derweze ein Ölvorkommen vermuteten und 1971 mit einer Bohrung mehr über die Lagerstätte erfahren wollten.

Wie alles begann, ist umstritten

Sie stießen jedoch auf eine oberflächennahe »Tasche« voll Erdgas, bald darauf brach der Boden ein und die Gerätschaften stürzten in den Krater. Der Erkundungstrupp rettete sich und zündete das ausströmende Gas an, um die Gesundheit der Bevölkerung nicht zu gefährden. Nach ein paar Wochen, so die Erfahrung und Vermutung, würde das Gas abgefackelt sein und das Feuer erlöschen. Manche Einheimischen erzählen auch, dass der Krater bereits in den 1960er Jahren entstand, das austretende Gas erst in den 1980er Jahren angezündet wurde.