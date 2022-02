Kommunikation: Verschwörungstheorien widerlegen, aber richtig

Verschwörungstheorien waren lange nur ein Thema unter vielen. Aber in Zeiten der Pandemie rücken sie mehr in den Vordergrund. Man unterhält sich über die Arbeit, das Wetter, Sportergebnisse und zack, zwei Sätze später: wirre, krude Thesen zur Covid-19-Impfung. Auf keinen Fall werde er oder sie sich impfen lassen, erklärt das Gegenüber. Es folgen diffuse Ausführungen zu vermeintlichen Langzeitfolgen wie Unfruchtbarkeit, zu vermeintlich zugedrückten Augen bei der Impfstoff-Zulassung oder zu viel wilderen vermeintlichen Zusammenhängen, von denen man selbst vielleicht noch nie gehört hat. Und ob es dieses Coronavirus überhaupt gebe, stehe ja schließlich noch mal auf einem ganz anderen Blatt. Man hört zu, erst überrascht, dann schockiert, wird immer stiller, und eine Frage drängt sich immer stärker in den Vordergrund: Was sage ich jetzt?

Die Sozialpsychologin Pia Lamberty beschäftigt sich seit einigen Jahren mit der Frage, wie man am besten mit Verschwörungstheoretikern umgeht. Sie hat dazu Sachbücher geschrieben und eine eigene Forschungs- und Informationsorganisation mitgegründet. Was rät sie? Unabhängig davon, ob es nun ums Impfen geht, ums Leugnen des Klimawandels oder um Echsenmenschen, die die Weltherrschaft an sich reißen wollen, sollte man sich vor einem Gespräch zunächst eines fragen, sagt Lamberty: Was ist mein Ziel? »Das ist eine unglaublich wichtige Frage. Will ich erreichen, dass mein Gegenüber seine Meinung ändert? Oder will ich vielleicht jemanden, der mit am Tisch sitzt, vor Falschinformationen schützen?« Man müsse dabei stets auch die Situation und die Konstellation abwägen, erklärt die Expertin: »Bei einem Kollegen, den ich einmal alle zwei Wochen sehe, habe ich einen viel geringeren Einfluss als bei meinem Bruder oder meiner besten Freundin.«

Auch die Ressourcen spielen eine Rolle: Man kann nicht jeden Kampf führen. Zwar verspüre man oft den Drang, etwas Falsches nicht unkommentiert zu lassen, sagt Lamberty: »Aber wenn der Onkel falsche Informationen über Impfungen in der Whatsapp-Gruppe verbreitet, in der alle anderen Gruppenmitglieder schon geimpft sind und gefestigte Meinungen haben, kann man das auch einfach mal so stehen lassen.« Anders sei das, wenn auch die Oma in der Gruppe ist, die vielleicht noch Ängste und Zweifel hat. Da sei Gegenrede wichtig. »Es ist immer sinnvoll, sich den Einzelfall genau anzuschauen und dann zu entscheiden: Welches Ziel kann ich realistisch erreichen und lohnt sich der Einsatz?«