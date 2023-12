Deepvoice: Wie man sich gegen das Klonen der eigenen Stimme durch KI wehrt

Die Angriffsmethoden werden laufend besser, und die Angreifer professionalisieren sich, wie etwa beim derzeitigen Anstieg automatisierter Cyberangriffe auf Unternehmen, Infrastruktur und öffentliche Verwaltung weltweit zu beobachten ist. Um sicherzustellen, dass AntiFake in der dynamischen Bedrohungslage mithalten und starken Synthesemodellen möglichst lange Paroli bieten kann, haben Zhang und sein Doktorand Zhiyuan Yu ihr Tool so entwickelt, dass es möglichst breit und allgemein trainiert ist.

Zhangs Labor testete das Tool gegen fünf moderne Sprachsynthesizer. Dabei soll es eine Schutzrate von 95 Prozent erreicht haben, und dies sogar gegenüber unbekannten kommerziellen Synthesizern, für die AntiFake nicht speziell ausgelegt war. Zhang und Yu testeten ihr Tool mit 24 menschlichen Versuchsteilnehmerinnen und -teilnehmern aus unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Für eine repräsentative Vergleichsstudie wären weitere Tests nötig und eine größere Versuchsgruppe.

»Früher oder später werden wir in der Lage sein, Sprachaufnahmen vollständig zu schützen« Ning Zhang, Informatiker und Ingenieur

Demzufolge könne AntiFake kürzere Sprachaufnahmen bereits gegen Imitation schützen, und dies sei statistisch gesehen das häufigste Format für cyberkriminelle Fälschung. Aus Sicht der Ersteller des Tools spricht jedoch nichts dagegen, es für längere Tondokumente oder auch Musik zu erweitern, um auch größere Dokumente vor Missbrauch abzusichern. Das müssten interessierte Nutzerinnen und Nutzer derzeit noch in Eigenregie erledigen, wofür Programmierkenntnisse erforderlich sind. Der Quellcode selbst ist im Internet verfügbar.

»Früher oder später werden wir in der Lage sein, Sprachaufnahmen vollständig zu schützen«, gibt sich Zhang gegenüber der American Association for the Advancement of Science zuversichtlich – denn KI-Systeme blieben anfällig für Störungen. Was im sicherheitskritischen Einsatz von KI als großes Manko gilt, lässt sich ausnutzen im Kampf gegen Deepfake. Allerdings müssen dafür auch die Methoden und Werkzeuge laufend an die Möglichkeiten der Cyberkriminellen angepasst werden, lernen und mitwachsen.