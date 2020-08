Sars-CoV-2 in Neuseeland: »Wir dachten, wir hätten das Virus besiegt«

Was weiß man über die Quelle des Ausbruchs?

Die neuen Fälle kamen ans Licht, als eine Person im Alter von etwa 50 Jahren Symptome entwickelte und sich testen ließ. Nachdem dieser Test positiv ausfiel, wurden auch die übrigen Mitglieder des Haushalts und andere Kontakte getestet, um weitere Fälle zu identifizieren. Alle neuen Fälle scheinen Teil desselben Clusters zu sein, doch wir wissen noch nicht, wann das Virus genau zurück ins Land kam. Das ist beunruhigend, denn so bleibt unklar, wie lange dieser Ausbruch bereits schwelt und wie viele andere Fälle wir möglicherweise übersehen haben. Im Idealfall ermöglichen es Untersuchungen den Gesundheitsbehörden, zunächst die Quelle jeder einzelnen Infektion zu identifizieren und anschließend weitere enge Kontakte dieser Quelle ausfindig zu machen. Die Behörden untersuchen derzeit die Möglichkeit, dass das Virus auf einer Verpackung im Kühlhaus angekommen ist. Es ist sicherlich sinnvoll, dieser Spur nachzugehen, aber die bisherigen weltweiten Erfahrungen mit Covid-19 deuten darauf hin, dass der Ausbruch viel wahrscheinlicher durch engen Kontakt von Mensch zu Mensch entstanden ist, entweder auf dem Weg nach Neuseeland oder während der Quarantäne an der Grenze.

Könnte sich das Virus bereits seit einiger Zeit unbemerkt in der Bevölkerung verbreitet haben?

Es ist möglich, dass mehrere Schritte zwischen den aktuellen Fälle und dem Fall oder den Fällen liegen, mit denen das Virus wieder zurück ins Land kam. In etwa einem Drittel der Fälle verursacht Covid-19 keine Symptome, so dass sich eine Übertragungskette über mehrere Generationen hinweg ausbreiten könnte, bevor es jemandem schlecht genug geht, um einen Test durchführen zu lassen. Zudem machen es Husten und Erkältungen im Winter schwieriger, Ausbrüche von Covid-19 zu identifizieren. Neuseeland nutzt ein Überwachungssystem, um grippeähnliche Erkrankungen zu verfolgen. In den vergangenen Wochen hatten wir keinen signifikanten Anstieg zu verzeichnen; tatsächlich liegt die Inzidenz immer noch weit unter dem, was wir zu dieser Jahreszeit normalerweise gewohnt sind. Das ist ermutigend, denn es deutet darauf hin, dass wir vermutlich keinen massiven Covid-19-Ausbruch übersehen haben, auch wenn wir in den kommenden Tagen sicher weitere Fälle entdecken werden. Es ist wahrscheinlich, dass das Virus erst vor Kurzem über die Grenze gelangt ist. Es wäre jedoch gut, zu wissen, wann und wie genau das passiert ist.

Was könnte uns die Genomik über den jüngsten Ausbruch verraten?

Die genomische Epidemiologie ist ein leistungsstarkes Instrument, um Ausbrüche bis zur Quelle zurückzuverfolgen. Deshalb ist sie besonders relevant für die aktuelle Situation, in der der ursprüngliche Fall noch unbekannt ist. Genomsequenzierung wurde bereits Anfang des Jahres zur Untersuchung von Covid-19-Clustern in Neuseeland eingesetzt. In mehreren Fällen konnten die Forscher Fälle mit einem bekannten Cluster in Verbindung bringen, selbst wenn die herkömmlichen Methoden des Gesundheitswesens versagten. Und umgekehrt lassen sich so auch Fälle identifizieren, in denen Infektionen durch engen Kontakt der betreffenden Personen miteinander verbunden zu sein scheinen, in Wirklichkeit aber zu getrennten Clustern gehören. Wenn sich herausstellt, dass alle Fälle in Auckland aus einem Cluster stammen, ist das eine gute Nachricht für die Ausbruchskontrolle. Gibt es aber mehr als einen Cluster, deutet dies auf eine weiter verbreitete Übertragung hin.