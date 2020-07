Covid-19: Wie Sars-CoV-2 das Gehirn angreift

Zu den offiziellen Symptomen, welche die Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf ihrer Website aufführt, gehörten zunächst Fieber, Müdigkeit, trockener Husten, ein entzündeter Rachen, Schmer­zen, Kurzatmigkeit und manchmal auch eine laufende Nase sowie Übelkeit oder Durchfall. Als Reaktion auf die zunehmende Zahl an Berichten über den Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns haben die WHO und die US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ihre Liste um diese Beschwerden erweitert. Das deutsche Robert Koch-Institut nennt sie mittlerweile ebenfalls als Krankheitsanzeichen. In einer Studie mit 214 Personen, die in China mit dem Virus ins Krankenhaus eingeliefert worden waren, klagten jeweils gut fünf Prozent der Probanden über einen vorübergehenden Verlust des Geschmacks- und des Geruchsempfindens.

Untersuchungen in Europa deuten aber darauf hin, dass solche Symptome womöglich viel häufiger auftreten. In einer Umfrage unter 417 Personen, die in zwölf Krankenhäusern in Belgien, Frankreich, Spanien und Italien behandelt wurden, berichteten rund 86 Prozent über eine gewisse Veränderung ihrer Riechfähigkeit und 89 Prozent über eine reduzierte oder verzerrte Geschmackswahrnehmung.