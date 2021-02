Epigenetik: Neurotransmitter mit Doppelleben

Übersetzung aus

Die Hälfte von dem, was Sie in der Universität gelernt haben, ist falsch«, sagte mein Biologieprofessor David Lange einmal. »Das Problem ist, wir wissen nicht, welche Hälfte.« Wie Recht er hatte. Als ich studierte, galt etwa Jean-Baptiste de Lamarcks Theorie, dass durch Lebenserfahrung erworbene Eigenschaften an die nächste Generation weitergegeben werden könnten, als überholt. Das alberne traditionelle Beispiel ist die Mamagiraffe, die ihren Hals streckt, um in den Baumkronen an Nahrung zu gelangen, was zu Babygiraffen mit längeren Hälsen führt. Doch dann entdeckten Biologen die epigenetische Vererbung. Sie ermöglicht es tatsächlich, dass sich Spuren aus dem Leben der Eltern auf ihre Nachkommen übertragen.

Epigenetische Prozesse versehen die DNA mit Botschaften, ohne ihre Sequenz zu verändern. Als ich eines Abends das Fachmagazin »Science» aufschlug, fiel mir eine neue Form eines solchen Markers auf: Die Studienautoren nannten ihn »dopaminylation« (auf Deutsch: Dopaminylierung). Im zugehörigen Artikel beschrieben sie, wie der Neurotransmitter Dopamin in den Zellkern eindringen und dort die Aktivität bestimmter Gene steuern kann.

Als ich die Arbeit las, wurde mir klar, dass sie unser Verständnis von Genetik und Drogenabhängigkeit völlig auf den Kopf stellt: Laut den Studiendaten könnten epigenetische Veränderungen das intensive Verlangen nach Drogen wie Alkohol und Kokain verursachen, indem sie der Sucht zu Grunde liegende Schaltkreise im Gehirn beeinflussen. Interessanterweise legen die Ergebnisse auch eine Antwort darauf nahe, warum viele Antidepressiva erst nach wochenlanger Einnahme wirken. Aber um die dramatische Entdeckung wirklich zu verstehen, musste ich mir zunächst etwas Hintergrundwissen aneignen.

Auf einen Blick Zwei Wege zur Wirkung Serotonin und Dopamin sind wichtige Botenstoffe im Gehirn. Nervenzellen schütten sie an Synapsen aus und steuern darüber Stimmung und Verhalten. Neue Studien zeigen, dass die Moleküle auch in den Zellkern eindringen und die Aktivität bestimmter Gene beeinflussen können. Bei Kokainsucht wirkt Dopamin offenbar über beide Wege: Als Neurotransmitter bedingt es das »High«, über epigenetische Prozesse verstärkt es die Abhängigkeit.

Genetische Information liegt als Abfolge von vier verschiedenen molekularen »Buchstaben« in der DNA vor. Würde man die DNA einer einzelnen menschlichen Zelle ausrollen, wäre sie etwa zwei Meter lang. Tatsächlich nimmt sie sehr wenig Platz ein, weil sie im Zellkern fest auf winzige Spulen, bestehend aus Eiweißen namens Histone, aufgerollt ist – ähnlich wie ein Magnetband im Inneren einer Videokassette. Im Lauf des Lebens werden Gene auf diesem Strang ständig an- und ausgeschaltet. So kann die Zelle jene Proteine erzeugen, die sie gerade benötigt. Das funktioniert nur, sofern der entsprechende DNA-Abschnitt auch zugänglich ist.

Hier kommt die Epigenetik ins Spiel: Marker, die wie molekulare Post-it-Notizen an den Histonen kleben, steuern, auf welche genetischen Anweisungen die Zelle Zugriff hat. Manche derartige Etiketten weisen bestimmte Proteine an, die DNA von einem Histon zu lösen. Andere signalisieren, dass dieser Bereich stillgelegt ist. Das erklärt, weshalb die Zellen in unserem Körper so unterschiedlich sind, obwohl sie die gleiche Erbinformation besitzen: Bleibt der DNA-Strang aufgerollt, kann die zelluläre Maschinerie die Information darauf nicht lesen. In sich entwickelnden Neuronen schalten die Markierungen zum Beispiel Gene aus, die zu roten Blutkörperchen führen würden.

Monoamine in ungewohnter Rolle

Epigenetik ist ein faszinierendes Thema, über das Forscher immer noch Neues lernen. Etwa, dass Neurotransmitter bei epigenetischen Prozessen eine Rolle spielen. Die Hauptaufgabe der Botenstoffe ist es eigentlich, Signale zwischen Nervenzellen zu übertragen. Das ermöglicht es uns, zu denken, zu lernen und unterschiedliche Stimmungen zu erleben. Läuft die Signalübertragung aus dem Ruder, können kognitive Schwierigkeiten oder psychische Erkrankungen entstehen.