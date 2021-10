Geschlechterforschung: Männlichkeit im Wandel

Im zweiten Teil der Intervention starten die Männer eine selbst gestaltete Kampagne für ihre Gemeinschaft, in der sie die gelernten Inhalte eigenständig weitervermitteln. Eine Adaption des »Program H« in Kroatien nutzten die Beteiligten für die Social-Media-Kampagne »Budi Muško« (kroatisch für »Sei ein Mann«). Die vermittelte, dass es ausgesprochen männlich sei, Dinge selbst in die Hand zu nehmen, und sich deshalb gerade Männer für neue Geschlechterrollen einsetzen sollten.

Monate nach der Intervention erheben die Organisatoren im dritten und letzten Schritt erneut die Geschlechternormen, um sie mit den Daten vom Beginn abzugleichen. Dazu entwickelte Julie Pulerwitz, heute bei der gemeinnützigen Gesundheitsorganisation Population Council, gemeinsam mit Gary Barker von Promundo die Gender-Equitable Men Scale (GEM Scale, zu Deutsch: gendergerechte Männer-Skala). Diese erfasst beispielsweise Ansichten darüber, ob ein Mann eine Frau schlagen darf, wenn sie untreu war, oder ob eine Frau einem Mann gehorchen muss.

2006 verglichen Forscher um Pulerwitz die Effektivität von »Program H« mit der einer Aufklärungskampagne zur Kondomnutzung. Ersteres förderte den Gebrauch von Präservativen laut einer Nachbefragung ein Jahr später sogar stärker und beugte Geschlechtskrankheiten entsprechend wirksamer vor. Dies ging mit einer größeren Unterstützung gendergerechter Normen einher als bei der Gruppe mit der Kondomkampagne. So berichteten die Jugendlichen vom »Program H« im Vergleich seltener, nur die Mutter müsse Windeln wechseln. Bislang untersuchten Wissenschaftler ähnliche Interventionen jedoch verstärkt in Ländern wie Brasilien, Äthiopien und den Balkanstaaten. Dort gelten meist andere Männlichkeitsnormen als in Deutschland.

»Männer nehmen keine Hilfe in Anspruch aus Angst, als Schwächling zu gelten« (Matt Englar-Carlson, California State University)

In Westeuropa begleitete bisher kein Forschungsteam gender-transformative Programme mit jungen Männern. Allein in den USA erprobte Promundo gemeinsam mit der University of Pittsburgh eine Adaption des »Program H« unter dem Namen »Manhood 2.0« (Männlichkeit 2.0), mit dem Ziel, sexuelle Gewalt zu reduzieren. Allerdings konnten die Forscher um Elizabeth Miller im Jahr 2020 verglichen mit einer Kontrollgruppe keine signifikanten Effekte feststellen. Womöglich lag das daran, dass die Intervention deutlich kürzer dauerte als gewöhnlich und man auf den zweiten Teil, die gemeinschaftliche Kampagne, verzichtetet hatte.

Es gibt aber auch Kritik an solchen Kursen. Mehrere Forscher befürchten, die Auseinandersetzung mit Geschlechternormen könne sogar zur Festigung traditioneller Rollenbilder führen. Die kroatische Kampagne »Budi Muško« setzte etwa darauf, dass es »männlich« ist, Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Damit lassen sich Männer zwar gut ansprechen, es kann aber Normen wie »Stärke« und »Eigenständigkeit« noch tiefer in den Köpfen verankern.

Grundsätzlich stellt sich die Frage, warum Interventionen wie »Program H« häufig nur junge Männer ansprechen und Teilnehmerinnen nicht zulassen. Laut der Übersichtsstudie von Jessica Levy ermöglichen es Kurse, die beide Geschlechter einbeziehen, dass sich Jugendliche in einer sicheren Atmosphäre über soziale Rollenbilder austauschen. Wichtig sei dabei die Möglichkeit, sensible Themen in gleichgeschlechtlichen Gruppen zu besprechen.

Allerdings kam die Psychologin Kate Gwyther von der University of Melbourne bei einem Vergleich mehrerer Programme 2019 zu dem Schluss, dass Interventionen, die sich nur an junge Männer richten, häufiger positive Entwicklungen anstoßen. Promundo entwickelte unterdessen das »Program M«, das explizit junge Frauen anspricht. M steht für die spanischen und portugiesischen Wörter für Frau: »mujer« und »mulher«.

Anna Kågesten vom Karolinska-Institut in Stockholm gibt zu bedenken, dass sich Kurse wie »Program H« auf das Individuum konzentrieren und vernachlässigen, dass Normen auch strukturell in unserer Gesellschaft verankert sind, etwa in der Schule, am Arbeitsplatz oder in Gesetzestexten. Dabei haben in Deutschland rechtliche Anpassungen viel zu neuen Vorstellungen beigetragen: von der Einführung des Frauenwahlrechts 1918 bis zum neuen Eherecht 1977, das die Verpflichtung der Frau zur Haushaltsführung abschaffte, bis hin zum überarbeiteten Führungspositionen-Gesetz vom August 2021, das zu einer höheren Frauenquote in Vorständen beitragen soll.

»Die frühere Selbstverständlichkeit, als Mann der Ernährer und das Familienoberhaupt zu sein, ist brüchig geworden, die männliche Normalbiografie gibt es immer seltener«, so Krumm. »Männer müssen ihre Rolle zwischen Arbeit und Familie heute neu finden.« Vielen bereite das Probleme, schließlich sind sie oft mit anderen Idealen und Erwartungen groß geworden. Neben dem Männlichkeitsbild selbst scheinen also auch die sich verändernden Rollenbilder zu Schwierigkeiten zu führen.

Matt Englar-Carlson hält dagegen: »Für die Auseinandersetzung mit der eigenen Männlichkeit ist es nie zu spät. Männer müssen anfangen, über ihre Erfahrungen mit Maskulinitätsnormen zu sprechen.« Eine gute Gelegenheit ist vielleicht der neue »James Bond«-Streifen, der Ende September 2021 erschien. Es ist der letzte mit Daniel Craig als britischem Geheimagenten. Seine Nachfolge steht bereits fest: Lashana Lynch – die erste Frau als 007.