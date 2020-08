Covid-19: Wie sich die Pandemie in den kommenden Jahren entwickeln wird

Die zweite Gruppe bereitet Modellierern Sorgen. Für Südafrika, das bei der Gesamtzahl der Covid-19-Fälle inzwischen weltweit an fünfter Stelle steht, schätzt ein Konsortium von Wissenschaftlern, dass das Land im August oder September mit einem Höchststand von rund einer Million aktiver Fälle und bis Anfang November kumulativ sogar mit 13 Millionen symptomatischen Fällen rechnen kann. Was die Krankenhausressourcen anbelangt, »sind wir in einigen Bereichen bereits jetzt an der Kapazitätsgrenze angelangt, so dass ich glaube, dass unser Best-Case-Szenario kein gutes ist«, sagt Juliet Pulliam, Direktorin des South African Centre for Epidemiological Modelling and Analysis an der Stellenbosch University.

Doch es gibt auch gute Nachrichten. So gibt es erste Anzeichen etwa dafür, dass Verhaltensänderungen wie Händewaschen und das Tragen von Masken auch über strenge Lockdowns hinweg Bestand haben und so dazu beitragen, die Flut von Infektionen einzudämmen. In einem Bericht vom Juni 2020 stellte ein Team des MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis am Imperial College London fest, dass in 53 Ländern, die sich zu öffnen begannen, der Anstieg der Infektionen nicht so groß war wie auf der Grundlage früherer Daten vorhergesagt. »Es wird unterbewertet, wie sehr sich das Verhalten der Menschen in Bezug auf das Tragen von Masken, Händewaschen und soziale Distanzierung verändert hat. Es ist nicht mehr so wie früher«, sagt Samir Bhatt, Epidemiologe am Imperial College London und Mitautor der Studie.

In Virus-Hotspots haben Forscher untersucht, wie hilfreich diese Verhaltensweisen sind. An der Anhembi Morumbi University im brasilianischen São Paulo haben der Computerbiologe Osmar Pinto Neto und seine Kollegen mehr als 250 000 Modellrechnungen zu verschiedenen Social-Distancing-Strategien durchgeführt sowie zu Verhaltensinterventionen wie Maskentragen und Händewaschen. Das Team kam zu dem Schluss, dass Social-Distancing-Maßnahmen alle 80 Tage zurückgefahren werden und Infektionsspitzen in den kommenden zwei Jahren trotzdem verhindert werden können, wenn 50 bis 65 Prozent der Menschen in der Öffentlichkeit vorsichtig sind. »Wir müssen unsere Kultur, wie wir mit anderen Menschen umgehen, ändern«, sagt Neto. Insgesamt sei es eine gute Nachricht, dass Verhaltensänderungen auch ohne Impfstoff die Krankheitsübertragung verlangsamen können, fügt er hinzu.

Jorge Velasco-Hernández von der National Autonomous University of Mexico in Juriquilla und seine Kollegen untersuchten zudem das Zusammenspiel von offiziellen Lockdowns und persönlichen Schutzmaßnahmen. Sie stellten fest, dass die Infektionszahlen zurückgehen würden, wenn 70 Prozent der mexikanischen Bevölkerung nach freiwilligen Lockdowns, die Ende März begannen, persönliche Maßnahmen wie Händewaschen und das Tragen von Masken ergreifen würden. Doch als die Regierung die Maßnahmen am 1. Juni aufhob, ging die Zahl der wöchentlichen Covid-19-Todesfälle nicht zurück, sondern der Anstieg flachte lediglich ab. Das Team um Velasco-Hernández glaubt, dass zwei Feiertage als so genannte Superspreading-Events fungierten, die hohe Infektionsraten verursachten, kurz bevor die Regierung die Beschränkungen aufhob.

In Regionen, in denen Infektionen mit Sars-CoV-2 offenbar rückläufig sind, sei es der beste Ansatz, sorgfältig zu testen, neue Fälle zu isolieren und ihre Kontakte nachzuverfolgen, sagen Forscher. So ist es zum Beispiel in Hongkong. »Wir experimentieren, machen Beobachtungen und passen uns langsam an«, sagt Wu. Er erwartet, dass die Strategie ein enormes Wiederaufflammen der Pandemie verhindern wird – es sei denn, der zunehmende Flugverkehr bringt eine beträchtliche Zahl importierter Fälle mit sich.

Doch wie viel Kontaktverfolgung und Isolierung ist genau erforderlich, um einen Ausbruch wirksam einzudämmen? Im Rahmen einer Analyse am LSHTM simulierten Forscher neue Ausbrüche mit unterschiedlicher Ansteckungsgefahr, ausgehend von 5, 20 oder 40 neu hinzugekommenen Fällen. Das Team kam zu dem Schluss, dass die Ermittlung von Kontakten schnell und umfassend erfolgen muss: 80 Prozent der Kontakte müssen innerhalb weniger Tage ermittelt werden, um einen Ausbruch unter Kontrolle zu bringen. Gerade widmet sich die Gruppe der Frage, wie wirksam digitale Kontaktverfolgung ist und wie lange es praktikabel ist, Personen, die einer Infektionsquelle ausgesetzt waren, in Quarantäne zu halten, sagt Koautorin Eggo. »Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen dem zu finden, was Menschen bereit sind zu tolerieren, und dem, was einen Ausbruch in Schach hält.«