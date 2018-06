Kaputte Lebern, blutende Speiseröhren, entzündete Bauchspeicheldrüsen, Durchfälle, Stürze, Demenz – und als dunkler Schatten über allem: zerrüttete Familien. Manfred Singer hat in seinem langen Berufsleben das zerstörerische Potenzial des Alkohols zur Genüge vor Augen gehabt. Seine Erfahrungen kann der emeritierte Professor für Gastroenterologie, der zuletzt an der Universität Heidelberg tätig war, nun einbringen, um Mediziner aus aller Welt zu schulen, die in Deutschland eine Arbeitsstelle antreten werden. Die Ärzte kommen aus Ländern, in denen der Alkohol meist eine nicht so wichtige Rolle spielt wie in Deutschland. Sie sind daher mit den Spuren, die die Droge an Leib und Seele hinterlässt, weit weniger vertraut als deutsche Kollegen. Singer leistet Aufklärungsarbeit.

Mit einem Konsum von laut »Ärzteblatt« aktuell 11,4 Litern reinem Alkohol pro Kopf pro Jahr erlaubt sich unsere Gesellschaft einiges. In jedem Jahr sterben in Deutschland geschätzt 74 000 Menschen an den Folgen des Alkoholkonsums. Rund ein Viertel aller Patienten, die in die Krankenhäuser kämen, hätten mit alkoholassoziierten Erkrankungen zu tun, sagt Singer. Doch das sind dann wohl nur die Menschen, die ihre Grenzen nicht kennen und einfach zu tief und zu häufig ins Glas blicken?

Eine Studie im Fachmagazin »The Lancet« und die darauf folgende Berichterstattung haben die Diskussion um Schwellenwerte neu belebt. Gibt es eine Grenze, unterhalb derer der Alkoholgenuss »freigesprochen« werden kann, weil er dem Körper in diesen Mengen keine bleibenden Schäden zufügt? Die Autoren der »Lancet«-Studie legen sich auf einen für Frauen und Männer gleichermaßen geltenden Wert von 100 Gramm Alkohol in der Woche fest – das entspricht, je nach Alkoholgehalt, rund zweieinhalb Litern Bier oder fünf bis sechs 0,2-Liter-Gläsern Wein.

»Man kann nicht sagen, unterhalb dieser oder jener Dosis gibt es keine gesundheitlichen Folgen«

(Manfred Singer, emeritierter Professor für Gastroenterologie)

Wer maximal so viel pro Woche trinkt, riskiere am wenigsten, einmal von einer Herz-Kreislauf-Erkrankung betroffen zu sein beziehungsweise vorzeitig (bezogen auf die Lebenserwartung, die ihm die Statistik zuweist) zu sterben. »Wer bereits Alkohol trinkt, dem kann weniger zu trinken helfen, länger zu leben«, sagt die Studienleiterin Angela Wood von der University of Cambridge. Manfred Singer sieht das etwas anders. Zusammen mit seiner Frau hat er die Stiftung »Biomedizinische Alkoholforschung« gegründet, die die Forschung auf dem Gebiet der alkoholbedingten Erkrankungen fördern will. »Es gibt keinen risikofreien Alkoholkonsum. Man kann nicht sagen, unterhalb dieser oder jener Dosis gibt es keine gesundheitlichen Folgen.«