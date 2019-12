Work-Life-Balance: Wie viel Arbeit tut uns gut?

Laden... © aus BAuA-Arbeitszeitbefragung: Vergleich 2015–2017, 2018, Dortmund, Abb. 3.5; mit frdl. Gen. der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Ausschnitt) So lange arbeitet man in Deutschland | Die tatsächlichen Arbeitszeiten von Beschäftigten, aufgeschlüsselt nach Geschlecht. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BauA) vergleicht hier Zahlen aus den Jahren 2015 (Befragung von etwa 18 000 Arbeitnehmern: hellere Farbtöne) und 2017 (befragt wurden rund 9000 Arbeitnehmer, dunkler dargestellt). Alle Angaben in Prozent, Rundungsfehler sind möglich.

»Lange Arbeitszeiten zerfressen die mentale und in der Folge auch die körperliche Gesundheit der Menschen«, sagte Dinh der britischen Tageszeitung »Daily Mail«. Stress, Überforderung und Müdigkeit laugen den Körper aus und können zu psychischen und körperlichen Leiden wie Schlafstörungen, Rückenschmerzen, Migräne, Depressionen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. Das Burnout-Syndrom gilt zwar offiziell nicht als Krankheit – dennoch leiden Menschen aller Berufsgruppen unter physischer und psychischer Erschöpfung, wenn sie beruflich zu stark gefordert sind.

Das steht auch im Einklang mit einer Befragung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin aus dem Jahr 2017, in der sich Arbeitnehmer im Schnitt eine Arbeitszeit von 35 Stunden pro Woche wünschten. Das ist vor allem bei Vollzeitbeschäftigten der Fall, die oft länger arbeiten, als in ihrem Vertrag vereinbart ist. Menschen, die wenig verdienen oder in Teilzeit arbeiten, wollen ihre Stundenzahl hingegen tendenziell eher erhöhen. Häufig gehen sie mehreren Jobs nach, um sich und ihre Familie ernähren zu können.

Mehr Geld macht nicht immer glücklicher

Ist es am Ende also auch eine Frage des Gehalts, wie zufrieden wir mit unserem Arbeitspensum sind? Tatsächlich nimmt unser Wohlbefinden mit steigendem Einkommen zu – allerdings nur bis zu einem gewissen Punkt. Das belegt eine Studie, die der Ökonom und Nobelpreisträger Angus Deaton 2010 zusammen mit dem Psychologen Daniel Kahneman veröffentlichte. Für ihre Untersuchung befragten die beiden Wissenschaftler ein Jahr lang täglich rund 1000 US-Bürger per Telefon zu deren finanzieller Situation und zur Stimmung am vorangegangenen Tag. Als sie die Zufriedenheitswerte der Teilnehmer gegen das jeweilige Einkommen auftrugen, erkannten sie, dass Personen, die mehr Geld hatten, zwar glücklicher waren – jedoch nur bis zu einem Jahreseinkommen von etwa 75 000 Dollar (umgerechnet derzeit etwa rund 67 000 Euro). Deaton meint: »Vielleicht ist das die Schwelle, über der es Menschen nicht mehr möglich ist, das zu tun, was für das emotionale Wohlbefinden am meisten zählt: Zeit mit der Familie verbringen, Krankheit und Schmerz vermeiden oder die freie Zeit genießen.«

Laden... © aus BAuA-Arbeitszeitbefragung: Arbeitszeitwünsche von Beschäftigten in Deutschland, Dortmund, 2018, Abb. 3.3; mit frdl. Gen. der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Ausschnitt) Wie viel Arbeit wir uns wünschen – und wie viel wir haben | Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BauA) befragte insgesamt etwa 8000 Vollzeit- (oben) und Teilzeitarbeitnehmer (unten) zu ihrer gewünschten, vereinbarten und tatsächlichen Arbeitszeit. Die Zahlen aus dem Jahr 2017 geben jeweils die Arbeitsstunden pro Woche an.

Geld gegen Freizeit einzutauschen, kann deshalb für viele ein guter Deal sein. Das zeigt zum Beispiel eine Studie von Ashley Whillans von der Harvard Business School, in der Menschen, die ihr Einkommen für Dienstleister wie Haushaltshilfen, Gärtner oder Ähnliches ausgaben, zufriedener waren als Personen, die alle anfallenden Aufgaben selbst erledigten – unabhängig davon, wie viel sie jeweils verdienten.

Arbeitsfreie Zeit aktiv gestalten

Ähnlich wie ein hohes Einkommen kann allerdings auch arbeitsfreie Zeit irgendwann seinen Reiz verlieren – wenn wir keinen Weg finden, sie sinnvoll zu nutzen. Darauf deutet unter anderem eine Metastudie aus dem Jahr 2017 hin: Demnach sind Menschen umso zufriedener, je aktiver sie in ihrer freien Zeit sind. Freunde zu treffen, Sport zu treiben und zu verreisen, macht uns offenbar eher glücklich, als im Internet zu surfen oder fernzusehen. Zum gleichen Schluss kamen Claudia Schmiedeberg von der Ludwig-Maximilians-Universität in München und Jette Schröder vom Mannheimer Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, nachdem sie Daten des deutschen Beziehungs- und Familienpanels »pairfam« ausgewertet hatten. Für die Studie befragen Forscher seit 2008 immer wieder 12 000 zufällig ausgewählte Personen – unter anderem zu ihren Freizeitaktivitäten. Wer mehr als drei Stunden am Tag im Internet oder vor dem Fernseher verbrachte, so das Ergebnis der Wissenschaftlerinnen, fühlte sich nicht so glücklich wie Personen, die aktiveren Freizeitbeschäftigungen nachgingen.

»Untätigkeit ist nicht gleich Freizeit«

(Volker Faust, Neurologe)

Wie viel freie Zeit uns glücklich macht, ist sicherlich individuell verschieden. So bedeutet Freizeit für Arbeitslose etwa meist etwas völlig anderes als für Erwerbstätige, wie Studien zeigen. »Man kann nicht gegen seinen Willen ausspannen – und zwar endlos«, sagt Volker Faust, Neurologe und Autor des Internetportals »Psychosoziale Gesundheit«. Was im Übermaß vorhanden ist, verliert an Wert. Außerdem fehle Betroffenen oft die Kraft, etwas zu unternehmen. »Untätigkeit ist nicht gleich Freizeit«, so Faust.