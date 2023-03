Wiederbesiedlung Europas: Die Überlebenden der Kälte

Dank der neuen DNA-Daten konnten die Fachleute nun gemeinsam mit einem Team um die Leipziger Forscherin Vanessa Villalba-Mouco erstmals in diese Rückzugsorte der westlichen Angehörigen des Gravettien vorstoßen. Auf ihrem Weg nach Süden entwickelten die Menschen eine neue Kultur: das Solutréen. Es ist bekannt für sehr fein gearbeitete Lanzen- und Speerspitzen. Solche Funde tauchen nur in der Zeit vor 22 000 bis vor 18 000 Jahren entlang der Atlantikküste vom heutigen Südfrankreich bis hinunter nach Portugal sowie an der Mittelmeerküste des heutigen Spaniens auf.

Als sich danach die Gletscher langsam wieder zurückzogen, die Temperaturen stiegen und vor allem die Niederschläge wieder häufiger wurden, kehrten die Menschen in die vorher entvölkerten Regionen weiter im Norden zurück: »Die Nachkommen der westlichen Gruppe tauchen sogar im heutigen Polen wieder auf«, sagt Cosimo Posth. Archäologen kennen die Kultur, die sie ausprägten, als Magdalénien.

Flaschenhals auf dem Stiefel

Etwas völlig anderes passierte dagegen im östlichen Mitteleuropa und in Südeuropa. Den Höhepunkt der letzten Eiszeit überdauerten diese Gruppen offenbar nicht – ihr Erbgut lässt sich danach nicht mehr nachweisen. Doch ungefähr gleichzeitig tauchte im Nordosten des heutigen Italiens eine neue Gruppe auf. »Die genetischen Strukturen dieser Neuankömmlinge deuten auf einen Ursprung im Nahen Osten hin«, erklärt Cosimo Posth. Möglicherweise kamen diese Menschen damals vom Balkan, aus dem in der »Nature«-Studie kein Erbgut untersucht wurde. Den Archäologinnen und Archäologen sind sie als Angehörige des Späten Gravettien oder Epigravettien bekannt, auch wenn sie mit ihren Vorgängern vor dem eiszeitlichen Maximum genetisch gesehen wenig verbindet.

© Agnieszka Susuł, Paweł Iwaszko, Dawid Piątkiewicz, Archäologisches Museum Krakow (Ausschnitt) Fundinventar des Magdalénien | Die Knochenwerkzeuge und ein menschlicher Kiefer zählen zu den Hinterlassenschaften jener Menschen, die von Westeuropa aus das wieder ergrünte Europa besiedelten und dabei bis ins heutige Polen gelangten, wo diese Stücke gefunden wurden.

Diese Neuangekommenen breiteten sich mit der Zeit bis zur Spitze des italienischen Stiefels aus. Je weiter sie kamen, umso kleiner wurde diese Bevölkerungsgruppe. Als sie schließlich Sizilien erreichten, steckten sie nicht nur geografisch in einer Sackgasse: »Dort ähnelt sich das Erbgut der Menschen damals sehr«, erklärt Cosimo Posth. Das aber deutet auf einen genetischen Flaschenhals hin. »Die effektive Populationsgröße lag in dieser Zeit nach den Erbgutanalysen auf Sizilien wohl nur noch bei 70 Personen«, fasst der Mainzer Paläogenetiker Blöcher zusammen. Mit dieser Kennzahl werden allerdings nur jene Menschen erfasst, die zu einem gegebenen Zeitpunkt ihr Erbgut tatsächlich weitergegeben haben. Die wahre Bevölkerungsgröße auf Sizilien war deshalb sicher deutlich höher. In solchen Flaschenhalssituationen genügt dann oft eine kleine Störung – eine Hungersnot, ein Vulkanausbruch –, und von der Population ist nichts mehr übrig. Vielleicht erledigte ein ähnliches Schicksal die östlichen Angehörigen des Gravettien.

Doch die Bewohner des italienischen Stiefels starben nicht aus. Als sich das Klima vor ungefähr 14 000 Jahren rasch erwärmte, Niederschläge wieder Mitteleuropa erreichten und Wälder nach Norden vordrangen, begannen sie mit ihrer Wanderung zurück Richtung Norden. Nach und nach ersetzten sie dort die Gruppen, die bereits mit etwas Vorsprung aus Südwesteuropa dorthin gewandert waren. Diese Entwicklung deckt sich mit den archäologischen Daten: »Vor 14 000 Jahren wurden vorher naturalistische durch abstrakte oder geometrische Darstellungen ersetzt«, erklärt Olaf Jöris.

Bald aber zeichnete sich eine neue Teilung des Kontinents ab: 6000 Jahre lang tauschten die Jäger-und-Sammler-Gruppen in Osteuropa kaum Erbgut mit den Jägern und Sammlern im Westen und dem Zentrum des Kontinents aus. Auch anatomisch unterschieden sich diese Gruppen in Haut- und Augenfarben deutlich. Doch dann begannen sich vor ungefähr 8000 Jahren die ersten sesshaften Bauern von Anatolien aus nach Europa auszubreiten. Sie drängten die ursprünglichen Gruppen vermutlich nach Norden und Nordosten zurück und brachten sie so in engeren Kontakt, wodurch sich ihre Genpools wieder aneinander annäherten. Danach endet zwar die Studie des Teams um Cosimo Posth, die sehr dynamischen Veränderungen der Bevölkerung in Europa gingen allerdings weiter.