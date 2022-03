Wikinger: Warum die Nordmänner Grönland aufgeben mussten

Es ist ein ungelöstes Rätsel, warum der Süden Grönlands im frühen Mittelalter von Nordmännern erst erfolgreich besiedelt, nach ein paar Jahrhunderten dann aber ziemlich plötzlich verlassen wurde. Theorien über die Gründe für die Aufgabe der Siedlungen im frühen 15. Jahrhundert gibt es einige: Nahe liegt etwa, dass die weltweite Abkühlung in der Kleinen Eiszeit das Leben auf Grönland schleichend unerträglich gemacht hat. Dazu kam möglicherweise ein nicht nachhaltiger Umgang mit Ressourcen auf Grund wachsender globaler Konkurrenz. Eine neue Analyse rückt nun wieder das Klima als Hauptursache in den Fokus – allerdings war es auf Grönland wohl nicht auf Dauer zu kalt für die Besiedlung, sondern vor allem deutlich zu trocken.

Zu diesem Schluss kommt ein Forscherteam um Raymond Bradley von der Amherst University im Fachmagazin »Science Advances«. Die Forscher hatten als erstes Team vor Ort im alten Siedlungsraum Daten gesammelt, um das dortige Mikroklima im Mittelalter zu rekonstruieren. Frühere Studien hatten historische Klimarekonstruktionen anhand von Eisbohrkernen durchgeführt, die fast 1000 Kilometer weiter nördlich in größerer Höhe aus dem grönländischen Eis geholt wurden. Im Süden Grönlands herrschten auch im 15. Jahrhundert jedoch andere Bedingungen, wie die neuen Untersuchungen zeigen.

Bradleys Team nahm über drei Jahre hinweg Proben aus »Lake 578«, einem See, der in unmittelbarer Nähe zu einer der größten verlassenen Ansiedlungen der Nordmänner im Südosten Grönlands liegt. Aus den Eisbohrkernen rekonstruierte es die Wetterveränderungen über zwei Jahrtausende hinweg. Temperaturveränderungen verraten sich Forschenden über so genannte GDGTs, bestimmte verzweigte Lipidmoleküle, die von Bakterien und Archaeen produziert werden und im Jahr für Jahr angefrorenen Eis der Bohrkerne enthalten sind. Die Verzweigungsstruktur dieser Moleküle ist abhängig von der Umgebungstemperatur, in der die Bakterien gelebt haben. Zudem konnten die Forscher die Veränderung der Luftfeuchtigkeit über die Zeit ermitteln; dazu diente als Marker ein bestimmtes wachsartiges Molekül, das Pflanzen in mehr oder weniger großen Mengen auf ihren Blattoberflächen ausbringen, um sich stärker oder weniger stark vor Austrocknung zu schützen.