© photonaj / Getty Images / iStock (Ausschnitt) Pferde und Vögel | Der Artenreichtum in Oostvaarderplassen ist sehr hoch, weil hier viele verschiedene Ökosystemtypen nebeneinander vorkommen. Da große Fleischfresser wie Wölfe aber fehlen, konnten sich die Tiere stark vermehren – die Bestandskontrolle fand dann durch Seuchen und Hunger statt.

Ronald Goderie arbeitet deshalb selbst seit Jahren an seiner eigenen Idee von Wildnis. Er ist Schatzmeister der Stiftung Tauros, die dabei ist, ein sehr strapazierfähiges Rind zu züchten, das später ausgewildert werden und in der Natur den Auerochsen ersetzen soll. In verschiedenen Zuchtgruppen in ganz Europa gibt es mittlerweile schon rund 700 Tauros-Rinder in unterschiedlichen Entwicklungsstadien. Die Tiere sind groß und langbeinig und haben große Hörner. Echte Auerochsen seien es trotz der Ähnlichkeiten natürlich nicht, meint Goderie. »Das geht nicht, und das wollen wir auch nicht. Wir wollen ein Tier züchten, das dem Auerochsen genetisch ähnlich ist und ähnlich gut in der Natur zurechtkommt.«

Einige Tiere des Zuchtprojekts gehören bereits zur vierten Generation. Noch vier weitere Generationen in den nächsten 15 bis 20 Jahren, und die Tauros-Rinder sind so weit, dass sie ausgewildert werden können. Im dicht besiedelten Westeuropa würde Goderie dann auf die gleichen Probleme stoßen, die derzeit in Oostvaarderplassen bestehen. Die Wildnis, in denen die Rinder leben, wäre eine Wildnis hinterm Zaun. Wenn man Massenvermehrungen und Massensterben verhindern wollte, müsste man regelmäßig regulierend in den Bestand eingreifen.

Aus diesem Grund verfolgt Goderie mit seinem Kooperationspartner »Rewilding Europe« einen anderen Plan: »Wir suchen nach großen zusammenhängenden Landschaften, in denen wir die Tauros-Rinder auch ohne Zaun frei lassen können«, sagt er. Solche Landschaften finden sich eher in Nord- oder Osteuropa. Im kroatischen Velebit zum Beispiel – einer der derzeit acht Rewilding-Regionen in Europa – leben derzeit die vielversprechendsten Zuchttiere. Insgesamt rund 100 Rinder. Möglicherweise könnte die Region im nördlichen Kroatien die erste mit frei lebenden Tauros-Rindern werden. Dort hätten die Tiere die Möglichkeit, ungebunden umherzustreifen, müssten sich allerdings auch mit Wölfen und Bären herumschlagen. Das wäre dann echte Wildnis ohne menschlichen Einfluss, wie sie viele große Naturschutzprojekte anstreben.

Damit die großen Pflanzenfresser in Zukunft tatsächlich wieder durch unbegrenzte Landschaften ziehen können, muss das bestehende EU-Recht geändert werden: Bislang ist darin einfach nicht vorgesehen, dass von Menschen gezüchtete Tiere in die Natur entlassen werden. Zumindest wenn es Haustiere sind. Die müssen Ohrmarken tragen, registriert sein, regelmäßig untersucht werden. Aber was, wenn sich wie beim Tauros-Rind das Tier vom Haustier in Richtung Wildtier verändert? Am Anfang der Zucht standen verschiedene widerstandsfähige Haustierrassen. Ziel des Projekts ist jedoch ein Wildrind, das in der Natur bestehen kann. Irgendwann muss beim Tauros-Rind also der rechtliche Status geändert werden. In Ausnahmefällen ist das schon möglich: Die Heckrinder und Koniks in Oostvaarderplassen waren ja auch »Haustiere«, die sich ohne Ohrmarken und tierärztliche Untersuchungen frei bewegen konnten – allerdings nur innerhalb des abgesteckten Zauns.

Bei anderen Arten gibt es bereits zaghafte Experimente mit der richtigen Freiheit. Im Rothaargebirge wurden vor fünf Jahren ein paar Wisente im Privatwald frei gelassen. Die Herde ist inzwischen auf 20 Tiere angewachsen. Nach Klagen von mehreren Waldbesitzern, weil die Wisente die Rinde von Bäumen schälen, steht die Zukunft des Projekts derzeit jedoch auf der Kippe.

Im westlichen Polen, gerade mal 100 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt, lebt ebenfalls seit einigen Jahren eine Herde frei lebender Wisente. Wie schwer sich die Gesellschaft zumindest bei uns noch immer mit großen Pflanzenfressern in der Natur tut, hat sich im September 2017 in Lebus gezeigt. Ein Wisentbulle aus Westpolen hatte sich auf Wanderschaft begeben, war durch die Oder geschwommen und anschließend auf deutscher Seite auf dem Deich entlangspaziert – der erste frei lebende Wisent seit rund 250 Jahren in Deutschland. Wenige Stunden später war der Bulle tot. Er wurde erschossen, weil das Lebuser Ordnungsamt das Tier als potenzielle Bedrohung angesehen hatte.