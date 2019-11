Eltern: Das Kind, in Ökowindeln gewickelt

Pampers' Umsatz steigt mit dem Müllberg

Die Macht der Marke ist beeindruckend. Jedes zweite Baby oder Kleinkind wird heute mit Pampers gewickelt. Seit 1973 produziert das amerikanische Unternehmen für den deutschen Markt, die ersten wurden 1961 hergestellt. Erfunden hat sie der Chemieingenieur Victor Mills, arg genervt vom Abkochen durchtränkter Stoffwindeln seiner Enkel. Mehr als zehn Milliarden Dollar setzt das Unternehmen mit Windeln weltweit um. Nicht nur der Umsatz steigt von Jahr zu Jahr, sondern auch der Müllberg. Und damit der Druck, die Umwelt stärker zu berücksichtigen.

Im Forschungszentrum von P&G arbeiten 250 Mitarbeiter an solchen Lösungen für Pampers, eine von ihnen ist die Chemikerin Katharina Marquardt. Sie empfängt ihren Besuch am Haupteingang und führt ihn zum Windellabor am anderen Ende des Gebäudes. »Eingang Windelstudien« steht auf einem Schild. Die Schiebetür öffnet sich, herein kommt eine Frau mit einem Kindersitz unter dem Arm. Darin schläft ein Baby oder besser: ein kleiner Proband. Bevor die Frau ins Windellabor tritt, wirft sie das Testmaterial in eine Klappe, sicher verpackt. »Das sind die Gebrauchtwindeln für das Labor«, erklärt Marquardt. Dort werden sie einer Qualitätsprüfung unterzogen.

»Unsere Windeln sollen so dünn und bequem sein wie eine Unterhose« (Katharina Marquardt)

Jede Woche nehmen 1000 Eltern an den Windelstudien von P&G teil. Für ein paar ausgefüllte Fragebogen erhalten sie alle Produkte gratis. Das können neu entwickelte Prototypen sein oder Konkurrenzprodukte wie zum Beispiel die Fairwindel. Außerdem betreibt P&G auf dem Firmengelände ein kleines Spielplatzlabor. Hier beobachten Forscher, wie sich die Kleinen mit Windel bewegen. Sie achten darauf, ob die Windel richtig sitzt oder ob sich das Kind eingeengt fühlt. »Unsere Windeln sollen so dünn und bequem sein wie eine Unterhose«, sagt Katharina Marquardt. Tragekomfort sei jedenfalls ein erklärtes Ziel, ein anderes der ökologische Fußabdruck, den man in Zukunft minimieren wolle.

Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Im Versuchslabor will Marquardt demonstrieren, wie sehr die Entwicklung der Windel bereits fortgeschritten ist und warum sich manche Bestandteile nicht so einfach ersetzen lassen. Nur wenige Eltern ahnen vermutlich, wie viel Technik und Finesse in diesem praktischen Gebrauchsartikel steckt. 200 Milliliter Pipi muss eine Windel in sich aufsaugen, so viel Flüssigkeit kommt während einer Nacht zusammen. Danach landet sie unbeachtet im Müll.

Für Menschen wie Katharina Marquardt ist eine Windel nicht einfach ein Wegwerfprodukt, sondern Hightech. Besonders stolz ist man in Schwalbach auf die Entwicklung des Superabsorbers, ohne den fast keine Windel mehr auskommt. 1987 wurde das Granulat eingeführt, davor waren wattierte Schwergewichte im Dienst, vollgestopft mit Zellstoff. Sie wurden in Kartons verkauft, groß wie Nachtschränke. Der enorme Platzbedarf erklärt sich durch die Flüssigkeitskapazität: Zellstoff kann nur die vierfache Menge seines Eigengewichts aufsaugen, deshalb brauchte man sehr viel Material, um ein Kind trocken zu halten.

Superabsorber nimmt 30-mal sein Gewicht auf

Damals lag auf dem Wickeltisch oft noch eine Rolle Paketband, weil der Klebeverschluss nichts taugte. Im Gegensatz dazu kann der Superabsorber die 30-fache Menge seines Gewichts aufnehmen. Einige Dutzend Kügelchen können viel Flüssigkeit aufsaugen. Um welche Mengen es sich handelt, demonstriert Katharina Marquardt in einem kleinen Versuch. Sie gießt Wasser auf die Kügelchen, rührt um, sofort quillt ein Gel. Anschließend dreht sie den Behälter um: Nichts tropft, die Flüssigkeit bleibt im Gel eingeschlossen.

Der Superabsorber besteht aus langen, in sich verknäulten Acrylatketten. Das Granulat zieht Wasser an, lagert es in Hohlräumen ein, lässt die Moleküle nicht mehr los und vernetzt sich zu einem stabilen, dreidimensionalen Gerüst. So bleibt der Babypopo trocken, und so lässt sich der Schwammeffekt verhindern, mit dem sich frühere Elterngenerationen herumschlagen mussten. Dicke Schichten aus Zellulose können Urin zwar zuverlässig aufsaugen, geben ihn unter Druck allerdings wieder frei. Trotzdem findet sich in Pampers nach wie vor Zellstoff im Windelkern, denn dieser nimmt das Pipi schneller auf und verteilt es besser als der Superabsorber.

»Die Fairwindel wäre bei uns durch alle Tests gefallen« (Katharina Marquardt)

Aber: »Bislang haben wir noch kein biologisches Material gefunden, das den Superabsorber ersetzen könnte«, sagt Katharina Marquardt. Allerdings experimentiert der Konzern zusammen mit Wissenschaftlern der Universität Erlangen-Nürnberg mit Acrylsäure, die aus Milchsäure gewonnen wird. Das Ergebnis wäre zwar noch immer Kunststoff, doch zumindest nicht auf Erdölbasis. Stärke als Ersatz ist für Procter & Gamble jedenfalls keine Option. »Die Fairwindel wäre bei uns durch alle Tests gefallen«, sagt Marquardt. »Stärke klumpt und wird sehr breiig.« In puncto Saugfähigkeit und Trockenverhalten sei diese ungeeignet, und trocken bliebe der Babypopo auch nicht lange.

Im Selbstversuch zeigte die Fairwindel tatsächlich Schwächen. Die beiden darin gewickelten Kleinkinder überstanden keine Nacht trocken, sondern erwachten morgens mit feuchtem Po. Das Ergebnis ist nicht repräsentativ, und Dominic Frank muss sich sowieso mit ganz anderen Problemen herumschlagen. Die Produktion seiner Fairwindel stand einige Zeit still, es kam zu Lieferengpässen, und das Recycling seiner Windel scheitert in Deutschland an der Düngemittelverordnung. Menschliche Ausscheidungen dürfen hier zu Lande nicht in der Biotonne entsorgt werden, selbst wenn diese von überaus gesunden Babys stammen, oder wenn die Windeln abbaubar sind. Es bliebe also nur der Komposthaufen im Garten.

Aber die Ökowindel ist viel mehr als bloß Wunschdenken oder ein Marketingziel, um dem Zeitgeist gerecht zu werden. Tüftler wie Dominic Frank scheinen etwas bewegt zu haben. Procter & Gamble etwa verspricht, bis zum Jahr 2021 in drei europäischen Städten ein Recyclingsystem einzuführen, in Norditalien ist eine Anlage bereits in Betrieb. So sammeln Eltern gebrauchte Windeln in einem speziellen Sack, den die Müllabfuhr abholt. In einem gigantischen Druckbehälter wird der Inhalt sterilisiert, danach können die Materialien wiederverwertet werden. Ob gestresste Eltern jedoch noch mehr Müll trennen, gar ihren eigenen, stinkenden Sondermüll anlegen wollen, ist eine andere Frage. Jeder Windelwechsel wird dann zu einer Härteprobe für das Umweltbewusstsein.