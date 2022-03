Winterkrieg von 1939/40: Der Krieg, der bekannt vorkommt

Finnlands Unabhängigkeitserklärung von 1917

In dem zunehmend von Nationalismus geprägten Klima, das sich auch in Russland am Ende des 19. Jahrhunderts breitmachte, wurde der finnische Sonderstatus allmählich als Zumutung empfunden. Der Zar reagierte, indem er die Autonomierechte einschränkte und dem Großfürstentum eine Russifizierungspolitik verordnete. Der Widerstand ließ nicht lange auf sich warten und gipfelte 1904 in der Ermordung des verhassten Generalgouverneurs Nikolai Iwanowitsch Bobrikow durch den jungen finnischen Nationalisten Eugen Schauman, der sich kurz nach der Tat das Leben nahm.

So wundert es nicht, dass die Bevölkerung unter dem Eindruck zunehmender Repressalien und eines erwachenden finnischen Nationalbewusstseins die erste Gelegenheit ergriff, um sich von der Fremdherrschaft zu befreien. Mit der Oktoberrevolution und dem Sturz des Zaren im Jahr 1917 war es so weit: Finnland erklärte sich zu einem unabhängigen Staat. Die Bolschewiki, ganz mit der Festigung ihrer Macht beschäftigt, erkannten die Unabhängigkeit bald darauf an. 1920 einigte man sich schließlich auf den genauen Grenzverlauf, der weitgehend dem des ehemaligen Großfürstentums Finnland entsprach. Aus der zuvor innerrussischen Grenze, die nur existiert hatte, um den Finnen ein Gefühl der Autonomie zu geben, war nun eine tatsächliche Außengrenze geworden. Sie verlief 50 Kilometer nördlich von Sankt Petersburg, das inzwischen Petrograd und ab 1924 Leningrad hieß. Genau diese Grenze sollte Jahre später zum Auslöser des Winterkriegs werden.

Im Herbst 1939 saßen die Bolschewiki längst fest im Sattel. Diktator Josef Stalin hatte in der Sowjetunion die Macht ergriffen und durch Terror gefestigt. Auch von außen schien ihm niemand gefährlich werden zu können. Mit Deutschland, dem potenziellen Hauptfeind, hatte Russland im August einen Nichtangriffspakt geschlossen. Vor allem aber hatten beide Regierungen in einem geheimen Zusatzprotokoll ihre Interessensphären in Osteuropa aufeinander abgestimmt und nach dem koordinierten Angriff auf Polen noch einmal nachjustiert.