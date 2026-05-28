Tropische Wirbelstürme: Die Klimawirkung dreht sich

Ekman-Transport Der Ekman-Transport ist eine nach dem schwedischen Ozeanografen Vagn Walfried Ekman benannte vertikale Strömung in der oberen Wasserschicht der Ozeane. Wenn beispielsweise ein tropischer Wirbelsturm die Meeresoberfläche in Bewegung setzt, wird die darunterliegende Wasserschicht mitgezogen, diese wiederum beeinflusst die nächsttiefere Schicht und so weiter. Dieser Effekt setzt sich nach unten fort, bis sich der Impuls in etwa 50 Metern Tiefe verliert. Da sich die Schichten nach unten hin immer langsamer bewegen, wirkt auch die Erdrotation, in Form der Corioliskraft, anders darauf. Im Durchschnitt resultiert eine horizontale Wasserbewegung, die etwa quer zur Windrichtung verläuft. Verläuft der Wind zusätzlich kreisförmig wie bei einem tropischen Wirbelsturm, ist der oberflächliche Wassertransport entweder aus dem Zentrum heraus gerichtet (»suction«) oder zum Zentrum hin (»pumping«) – abhängig von der Drehrichtung des Sturms. Dadurch muss Wasser aus tieferen Schichten nachströmen, sodass kälteres Tiefenwasser an die Oberfläche gelangt. © Spektrum der Wissenschaft / Mike Zeitz (Ausschnitt)

Das hat schwerwiegende Auswirkungen auf den Kohlenstoffdioxid-Haushalt der Erde. Die Ozeane nehmen etwa 20 bis 30 Prozent des menschengemachten CO 2 auf – das entspricht rund zwei Milliarden Tonnen Kohlenstoff pro Jahr. Ein Großteil davon ist in den tiefen, kalten Schichten der Meere gebunden, die ein tropischer Wirbelsturm an die Oberfläche befördert.

Dies führt zu einem komplexen Zusammenspiel: An der Oberfläche entsteht ein Ungleichgewicht der CO 2 -Konzentration zwischen Atmosphäre und Ozean, und das tiefe, CO 2 -gesättigte Wasser setzt das Gas frei. Gleichzeitig kann kaltes Wasser mehr CO 2 aufnehmen als warmes, und die Oberfläche kühlt durch die tiefen Wasserschichten ab. Bis zu einem Monat nach einem Sturm nimmt das gekühlte Wasser daher einen Teil des abgegebenen Kohlendioxids wieder auf. Durch die unüblich hohe Konzentration von CO 2 an der sonnendurchstrahlten Oberfläche entsteht zudem ein perfekter Lebensraum für Algen, die CO 2 binden und Sauerstoff produzieren. Das könnte Sie auch interessieren: Spektrum Kompakt Geoengineering – Klimainterventionen zwischen Wunsch und Wirklichkeit

Insgesamt führten diese ineinander verflochtenen Effekte bisher zu einer CO 2 -Abgabe aus den Ozeanen in die Atmosphäre. Laut der in »Nature Geoscience« publizierten Studie waren tropische Wirbelstürme in den 1990er-Jahren für die Ausgasung von etwa 100 Millionen Tonnen Kohlenstoff aus den Ozeanen verantwortlich. In den 2010er-Jahren scheint sich diese Zahl jedoch halbiert zu haben. Grund dafür seien vor allem die gestiegenen Temperaturen der Meeresoberflächen: Zwar bleibe der Prozess derselbe, die Kühlung der Oberfläche nach einem Sturm nehme relativ zur Umgebung allerdings zu. Anschließend absorbiert der Ozean fast wieder so viel CO 2 wie zunächst abgegeben.