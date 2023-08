Stellarphysik: Wird dieser mysteriöse Wolf-Rayet-Stern zu einem Magnetar?

Wie eingangs bereits erwähnt, wurde HD 45166 bereits vor 100 Jahren entdeckt, allerdings konnte sein seltsames Verhalten mit bisherigen Modellen nicht erklärt werden. Das liegt auch daran, dass, abgesehen von seiner Masse und seinem hohen Heliumgehalt, recht wenig über den Stern bekannt ist. Interessant an der neuen Studie ist die Annahme von Shenar, dass er magnetisch sein könnte, Das beeinflusst bekanntermaßen das Verhalten von Sternen.

Um diese Vermutung bestätigen oder widerlegen zu können, muss also das Magnetfeld von HD 45166 vermessen werden. Das Forschungsteam nutzt dazu das Canada-France-Hawaii Telescope (CFHT). Auch die Europäische Südsternwarte (ESO) war mit einem ihrer Instrumente beteiligt, dem Fiber-fed Extended Range Optical Spectrograph (FEROS) am La-Silla-Observatorium in Chile. Aus diesen Messungen ergab sich ein Wert von 43 Tesla für das Magnetfeld, was ungefähr dem 100 000-fachen des Erdmagnetfelds entspricht. Gleichzeitig macht das den Stern zum magnetischsten und massereichsten Stern, der bis dato identifiziert werden konnte.

In der Studie wurde allerdings nicht nur die Annahme von Shenar bestätigt, denn das Team fand auch heraus, dass der Stern mit nur zirka zwei Sonnenmassen eine deutlich geringere Masse hat als bisher angenommen. Weiterhin ist die Umlaufbahn des Wolf-Rayet-Sterns um den gemeinsamen Schwerpunkt größer, als alte Messungen ergeben hatten. Der Ursprung der hohen Magnetfeldstärke wird dadurch begründet, dass der Wolf-Rayet-Stern in HD 45166 durch die Verschmelzung von zwei kleineren, heliumreichen Sternen entstanden ist. Doch was genau sagt uns diese neue Untersuchung jetzt über den Ursprung von Magnetaren?