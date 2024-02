Wisente in Deutschland: Scheitert die Rückkehr der Riesen?

Auch in der Kleinstadt Bad Berleburg sind die Menschen begeistert, damals, Anfang der 2000er Jahre. Eine zweite Chance für eine fast ausgestorbene Art – warum nicht?! Ein eigener Trägerverein gründet sich, zahlreiche wissenschaftliche Publikationen und Begleitstudien werden veröffentlicht. Am Rand einer Landstraße entsteht ein touristisches Schaugehege, in dem – zusätzlich zur wilden Herde – einige eingezäunte Tiere leben. Direkt daneben eine Gastwirtschaft, die »Wisent-Hütte«.

Optimismus und ein schlechtes Omen

Politikerinnen und Politiker zeigen sich ebenfalls gerne mit den Tieren: Der Bürgermeister von Bad Berleburg, Bernd Fuhrmann, übernimmt den Vorsitz des Trägervereins Wisent-Welt-Wittgenstein. Als die ersten Tiere 2010 in ihr Auswilderungsgehege kommen, erscheint der damalige NRW-Ministerpräsident Jürgen Rüttgers (CDU) höchstpersönlich. Dass vor den Augen der geladenen Gäste ein Bulle aus dem Auswilderungsgehege türmt und wieder eingefangen werden muss, hätte man als schlechtes Omen deuten können. Das Geld aber fließt weiter. Zwischen 2009 und 2023 stellt allein das Land NRW mehr als drei Millionen Euro an Fördermitteln bereit, wie ein Sprecher des Umweltministeriums auf Nachfrage mitteilt.

So groß die Freude in Bad Berleburg auch ist – im benachbarten Sauerland überwiegt von Anfang an die Skepsis. »An die Forstschäden hatten wir damals noch gar nicht gedacht«, erinnert sich Waldbauer Feldmann-Schütte. Befreundete Landwirte hätten sich Sorgen wegen der Rinderseuche BSE gemacht.

Es kommt anders. Statt BSE zu verbreiten, verlassen die Wisente ihr 4300 Hektar großes Areal und streunen in benachbarte Forstbestände. Immer wieder haben sie es auf Baumrinde abgesehen. Allein Georg Feldmann-Schütte beziffert seine Schäden auf 60 000 Euro. Aus einem Ausgleichstopf habe er 25 000 Euro bekommen, auf dem Rest sei er sitzen geblieben.