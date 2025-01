In eigener Sache: Schulastronomie auf dem Königstuhl

Inhaltlich deckt die »Kosmische Trilogie« drei Teile von nah nach fern ab: »Orientierung am Sternenhimmel und Himmelsbeobachtung«, »Die Sterne, ihr Umfeld und die Reise in den Weltraum« und »Von der Milchstraße bis zum Rand des Universums«. Jeder Teil beinhaltet acht Kurzvorträge, sechs Workshops, die auch technik- und informatikrelevante Inhalte haben, sowie Beobachtungen und Messungen am Tages- und am Nachthimmel. In dieser Trilogie kommen viele didaktische Materialien von WIS zum Einsatz.

Im Lauf der Lehrgänge in Bad Wildbad stellte sich heraus, dass der Himmel über dem Schwarzwald oft leider keine astronomischen Beobachtungen zulässt. Daher haben wir uns entschlossen, der Trilogie ein großes einwöchiges Beobachtungspraktikum anzuhängen, das wir in den baden-württembergischen Herbstferien veranstalten. Wir wählten die Astronomie-Insel La Palma als Austragungsort für das Praktikum, um größtmögliche Sicherheit für klaren Himmel zu haben (siehe »Beobachten auf den Kanaren«). Ein positiv beschiedener Förderantrag an die Wilhelm und Else Heraeus-Stiftung reduziert die Kosten für dieses Angebot erheblich und ermöglicht insbesondere auch den jüngeren Lehrkräften die Teilnahme.

© Olaf Fischer (Ausschnitt) Beobachten auf den Kanaren | Zum Programm des Praktikums auf La Palma im Anschluss an die »Kosmische Trilogie« gehört auch der Besuch des Großobservatoriums auf dem Roque de los Muchachos (links). Im Jahr 2023 besuchten wir dort die Tscherenkow-Teleskope. Das einwöchige astronomische Praktikum ermöglicht den Erwerb von Fertigkeiten im Umgang mit verschiedenen Instrumenten der Himmelsbeobachtung (rechts).

Der Fernrohrführerschein

Kurz nach der Inbetriebnahme des HdA begannen wir im Jahr 2012 am Landesschulzentrum Adelsheim mit den Lehrerfortbildungen zum »Fernrohrführerschein«, einem zweieinhalbtägigen Lehrgang zur praktischen Astronomie mit dem Schulfernrohr. Dabei werden Grundlagenwissen und Techniken zum sachgerechten Nutzen eines modernen Schulfernrohrs vermittelt (siehe »Praxis am Fernrohr«). Nach erfolgreichem Abschluss des Praktikums können sich die Teilnehmenden ein Teleskop aus dem Haus der Astronomie zum Einsatz an ihrer eigenen Schule ausleihen.