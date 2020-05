Tabus in der Wissenschaft: Worüber niemand gerne spricht

»Mein Name ist Kate Sweeny, und ich bin abgelehnt worden. Viele Male. Ich habe Manuskripte und Anträge eingereicht, die hart kritisiert wurden, mich für viele Stellen beworben, die ich nicht bekommen habe.« Sweeny hat ein Dutzend Preise gewonnen und ist Professorin für Psychologie an der University of California in Riverside; sie erforscht die Zusammenhänge zwischen Stress, Sorgen und Gesundheit. Doch lange hatte sie zu kämpfen: Manche ihrer Manuskripte seien nie gedruckt worden, einige erst beim fünften oder sechsten Versuch. Von 160 eingereichten Manuskripten hätte sie 75 direkt zurückbekommen, mit einer unmissverständlichen Anmerkung – »nicht noch einmal versuchen«.

Über diese schmerzlichen Rückschläge berichtet Sweeny in einem ungewöhnlichen Paper, das zehn US-Psychologinnen und -Psychologen gerade in den »Perspectives on Psychological Science« veröffentlicht haben. Der gemeinsame Nenner der zehn Erfahrungsberichte: Selbstzweifel. Sie brechen damit ein Tabu, das keines sein sollte, wie sie sagen. »Die Wissenschaftskultur muss sich ändern«, fordert die Gruppe um Lisa Jaremka von der University of Delaware.

Den Grundstein dafür legten einige von ihnen bei einem Symposium auf der diesjährigen Konferenz der Society for Personality and Social Psychology. Als sie dort von Ablehnungen, Selbstzweifeln und Burnout erzählten, sahen sie Tränen in den Augen der Fachkolleginnen und -kollegen. Vielen sei wohl bewusst geworden, dass sie mit ihren Erfahrungen nicht allein seien.

Koautor Nick Rule berichtet, er habe sich als Sohn einer Arbeiterfamilie an einem Ivy League College wie ein Hochstapler gefühlt. Selbst als er die Karriereleiter längste erklommen hatte, habe er sich für nicht gut genug gehalten, seine Erfolge als Ausnahmen angesehen und nicht als Beweis für das eigene Können. Kollegin Brooke Vick fühlte sich eigentlich nicht mal würdig, zu dem Kommentar der Gruppe beizutragen, und stellt ironisch fest: »Sogar die Fehlschläge meiner Koautoren sind beeindruckender als meine eigenen.«