Naturspektakel: Sonnenfinsternis – Wo könnte es noch Schutzbrillen geben?

Am Mittwochabend ist über Deutschland eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen. Wer das Himmelsschauspiel beobachten möchte, braucht dafür allerdings den richtigen Augenschutz. Doch kurz vorher kann die Suche nach einer geeigneten Sonnenfinsternis-Brille schwierig werden. Wo es jetzt noch eine geben könnte – und warum normale Sonnenbrillen nicht ausreichen.

Wo kann ich jetzt noch eine Sonnenfinsternis-Brille kaufen?

Eine erste Anlaufstelle könnten Optiker sein. Der Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) berichtet aus einzelnen Landesinnungsverbänden, dass viele Betriebe Sonnenfinsternis-Brillen anbieten. Wegen der offenbar hohen Nachfrage seien manche aber schon ausverkauft. »Wie realistisch es ist, sehr kurzfristig noch eine Brille zu bekommen, hängt daher stark vom jeweiligen Betrieb und dessen Bestand ab«, sagte eine Sprecherin der ZVA der Deutschen Presse-Agentur.

Der Verband empfiehlt deshalb, direkt bei einem Augenoptiker in der Nähe nachzufragen. Das hat noch einen weiteren Vorteil: Wer unsicher ist, ob eine bereits vorhandene oder neu gekaufte Brille tatsächlich für die Sonnenbeobachtung geeignet ist, kann sich dort beraten lassen.