Coronavirus-Pandemie: Wo stecken sich bloß alle mit Covid-19 an?

Arbeitsplätze spielen eine geringere Rolle

Ausbrüche am Arbeitsplatz sind in Vechta eher die Ausnahme. »Es gab da einen Fall bei einem Paketauslieferer, wo zwei Mitarbeiter in einem Wagen saßen und einer den anderen angesteckt hat.« Und bei den gelegentlichen Fällen in Schlachtbetrieben sei oft nicht klar, ob die Ansteckung im Schlachthof selbst stattgefunden habe oder im privaten Umfeld, wo sich viele der Mitarbeiter in der Freizeit begegnen.

So oder so: Erkannt würden all diese Infektionsumfelder nur, weil die Infizierten bereits von einem Kontakt zu einem bestätigten Fall wüssten oder einen klaren Verdacht hätten, wo es zur Ansteckung gekommen sein könnte. Bei den anderen lässt sich der Ansteckungsort meist überhaupt nicht feststellen. Hammersen spricht von einem Anteil von 15 bis 20 Prozent. »Da fragen wir uns dann schon: War das vielleicht doch im Geschäft oder an der Bushaltestelle oder im Bus oder im Zug?«

»Wir haben hier einige Fälle, in denen ein Infizierter sechs oder sieben Familienmitglieder infiziert hat« (Frank Hammersen)

Im Situationsbericht des RKI zu den Infektionsumfeldern werden Schulen nicht explizit aufgeführt. Im »Epidemiologischen Bulletin 38«, in dem das RKI Ende September eine erste Analyse zu den Infektionsumfeldern veröffentlichte, fallen sie unter die Kategorie »Ausbildungsstätte«. Damals (mit Datenstand vom 11. August) zählte das RKI unter den insgesamt 7864 Ausbrüchen 31 in Schulen. 61 Prozent dieser Schul-Cluster hatten aber nur zwei bis vier Ansteckungen, die maximale Größe lag bei 20 bis 49 Infizierten in einer Schule.

Schul-Daten lassen Fragen offen

In den aktuellen Daten des RKI kommen kleinere Ausbrüche mit weniger als fünf Infizierten nicht vor. Und größere Ausbrüche spielen wie in den Daten aus dem Bulletin vom September kaum eine Rolle. Allerdings berichtet Hammersen, dass in Vechta Tests von Kontaktpersonen nach Schulausbrüchen und bei Reihentests in Schlachthöfen, in denen viele junge Menschen arbeiteten, einen hohen Anteil asymptomatischer Infizierter ergeben hätten. »Da hatten wir teilweise bis zu 85 Prozent Asymptomatische«, sagt er. Schulen könnten in der Ausbruchsstatistik also durchaus unterrepräsentiert sein.

Ähnlich unklar wirkt die Lage derzeit am anderen Ende des demografischen Spektrums. Mit 7146 Menschen pro Quadratkilometer hat der Berliner Bezirk Neukölln die drittgrößte Bevölkerungsdichte Deutschlands, wenn man die Bezirke wie Landkreise betrachtet. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt hier aktuell (Stand vom 22. Oktober) bei 215 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern.

»Für weit über 70 Prozent der Fälle finden wir keinen identifizierbaren Infektionsherd mehr«, sagt Nicolai Savaskan, Leiter des Gesundheitsamts Neukölln. Und wie in Vechta sehe man zunehmend Infektionen, deren Quelle gar nicht nachvollziehbar ist. »Man kann jetzt davon ausgehen, dass sich das Virus breit in der Bevölkerung verteilt hat und sich jetzt symptomatisch und asymptomatisch weiterverbreitet.« Das sei der wesentliche Unterschied zur Situation im März, als die meisten Infektionen von klar erkennbaren Clustern ausgingen. Dass in Neukölln vor allem Infektionsumfelder in privaten Haushalten beobachtet werden, bedeute daher nicht, dass das aktuelle Infektionsgeschehen auch in erster Linie über die Haushalte laufe, sagt Savaskan.