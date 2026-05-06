Y-Zipper: Warum die Welt 40 Jahre auf den Dreifach-Reißverschluss wartete

Die Geschichte des Dreifach-Reißverschlusses beginnt vor 40 Jahren mit einer Annonce in »Scientific American«. Darin lobte die Stiftung Innovative Design Fund einen Preis von 10 000 US-Dollar für innovative Prototypen im Textil- und Einrichtungsbereich aus. William Freeman, damals Ingenieur bei Polaroid, schickte seine Idee für einen Reißverschluss aus drei Strängen ins Rennen, erhielt den Zuschlag nicht und verstaute den Prototyp in seiner Garage.

So erzählt es das CSAIL-Labor des Massachusetts Institute of Technology, wo Freemann inzwischen Professor ist, in einer Pressemitteilung. Mit einer Gruppe um Erstautor Jiaji Li hat er sich nun seine Idee von damals noch einmal vorgenommen und zu einem einsatzfähigen Konzept weiterentwickelt.

Der Clou an einem Dreifach-Reißverschluss, den die Forscher nach der Form, in der die drei Stränge zusammenlaufen, »Y-Zipper« nennen, besteht nicht darin, zwei Stücke Stoff miteinander zu verbinden. Vielmehr erlaubt er es, aus drei flexiblen Strängen einen einzigen starren Strang zu bilden. Dessen Form freilich kann dabei weitgehend frei gewählt werden.