Yellowstone-Supervulkan: Doppelt so viel Magma wie erwartet

Die Eruption eines Supervulkans gehört zu den gewaltigsten Naturkatastrophen der Erde, deren Folgen ganze Kontinente verheeren können. Eine dieser Gefahren schlummert unter dem Yellowstone-Nationalpark: Der Yellowstone ist einer der größten Supervulkane weltweit, der mindestens dreimal in den letzten 2,1 Millionen Jahren in großem Stil ausgebrochen ist und dabei Nordamerika mit Asche und Gestein überdeckte. Kleinere Eruptionen fanden dazwischen immer wieder statt; letztmals vor etwa 70 000 Jahren, als Lava in der Caldera floss. Ein Team um Ross Maguire von der University of Illinois Urbana-Champaign hat das Volumen und die Zusammensetzung der Magmakammer des Ungetüms vermessen und nun die Ergebnisse in »Science« vorgestellt.

Nach den Auswertungen der Arbeitsgruppe beinhaltet das Reservoir an geschmolzenem Gestein die doppelte Menge an Magma, wie bislang bekannt war. Das bedeute jedoch nicht, dass deshalb ein Ausbruch wahrscheinlicher geworden sei, schreiben die Wissenschaftler; das hänge mit der tatsächlichen Zusammensetzung des Materials in den Magmakammern zusammen. Der Yellowstone speist sich aus zwei Kammern, die eine in Mantelnähe und die andere wenige Kilometer unter der Oberfläche. In beiden befindet sich ein Gemisch aus komplett aufgeschmolzenem Gestein und teilweise auskristallisiertem Material.

Die Zusammensetzung dieses Breis bestimmt die Ausbruchswahrscheinlichkeit des Supervulkans mit: Je größer das Verhältnis von geschmolzenem Gestein zu festen Kristallen ist, desto höher fällt die Wahrscheinlichkeit aus, dass das Magma sich nach oben bewegt und der Vulkan explodiert. Maguire und Co haben deshalb seismische Daten der letzten 20 Jahre aus dem Yellowstone ausgewertet, um das Verhältnis der beiden Materialien in der oberen Magmakammer zu bestimmen. Sie machten es sich dabei zu Nutze, dass sich seismische Wellen langsamer durch Abschnitte mit höheren Mengen an geschmolzenem Gestein bewegen als durch festere und damit »härtere« Bereiche.