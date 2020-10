Covid-19: Mehr Totgeburten während der Pandemie

Exklusive Übersetzung aus

Es ist ein beunruhigender Trend: Seit Beginn der Coronavirus-Pandemie ist der Anteil der Schwangerschaften, die mit einer Totgeburt enden, deutlich angestiegen. Das zeigt eine Reihe von Studien aus verschiedenen Teilen der Welt. Forscherinnen und Forscher vermuten als Ursache, dass in einigen Ländern schwangere Frauen auf Grund von Einschränkungen im Gesundheitssystem wesentlich weniger Vorsorgeleistungen erhalten als nötig. Infolgedessen bleiben entsprechende Komplikationen, die zu Totgeburten führen können, möglicherweise unerkannt. »Wir haben einen Anstieg der Totgeburten verursacht, während wir versucht haben, [schwangere Frauen] vor Covid-19 zu schützen«, sagt Jane Warland, eine Spezialistin für Hebammen an der University of South Australia in Adelaide.

Die größte Studie, die über einen Anstieg der Totgeburtenrate berichtet hat und auf Daten von mehr als 20 000 Frauen basiert, die in neun Krankenhäusern in ganz Nepal entbunden haben, wurde am 10. August 2020 in The Lancet Global Health veröffentlicht. Darin wurde berichtet, dass die Zahl der Totgeburten von 14 pro 1000 Geburten vor dem Lockdown Ende März auf 21 pro 1000 Geburten bis Ende Mai anstieg – um 50 Prozent also. Der stärkste Anstieg war in den ersten vier Wochen des Lockdowns zu beobachten, in denen die Menschen ihre Häuser nur verlassen durften, um sich mit Lebensmitteln zu versorgen.

Die Studie, die von Ashish K. C., einem perinatalen Epidemiologen an der Universität Uppsala, Schweden, und seinen Kollegen geleitet wurde, ergab, dass die Rate der Totgeburten zwar sprunghaft anstieg, die Gesamtzahl jedoch während der Pandemie unverändert blieb. Dies lässt sich dadurch erklären, dass weniger Frauen zur Geburt ins Krankenhaus kamen: Die Zahl der Krankenhausgeburten von durchschnittlich 1261 Geburten pro Woche vor dem Lockdown hat sich auf 651 halbiert. Zudem ergaben sich bei einem höheren Anteil der Krankenhausgeburten während des Lockdowns Komplikationen. Die Forscher wissen nicht, was mit Müttern, die nicht im Krankenhaus entbunden haben, und deren Babys geschehen ist. Etwa ob die Rate der Totgeburten bei diesen Frauen auch angestiegen ist.

»Nepal hat in den letzten 20 Jahren bedeutende Fortschritte bei der Gesundheit von Frauen und ihren Babys gemacht, aber in den vergangenen Monaten haben diese nachgelassen«

(Ashish K. C., Epidemiologe)

Der Anstieg des Anteils der Totgeburten unter den Krankenhausgeburten sei zumindest nicht durch Covid-19-Infektionen verursacht worden, sagt K. C. Möglicherweise konnten Schwangere mangels öffentlicher Verkehrsmittel nicht zu Gesundheitseinrichtungen fahren; in einigen Fällen wurden Vorsorgetermine abgesagt. Andere hätten vielleicht Krankenhäuser aus Angst vor einer Ansteckung mit Sars-CoV-2, dem Virus, das Covid-19 verursacht, gemieden oder sich per Telefon oder Internet beraten lassen.