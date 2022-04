Zecken: Der Borreliose-Krieg

Das Risiko, von einer Zecke gestochen zu werden und sich auch noch mit Borrelien zu infizieren, hängt schließlich von einigen Faktoren ab: Im Sommer kommen Zecken häufiger vor als im Winter und im Wald fühlen sie sich wohler als in der Stadt. Nach einem Stich ist dann die Länge der Saugzeit entscheidend. Sind Bakterien vorhanden, so befinden sich diese im Darm der Zecke. Nach Beginn des Saugens wandern sie in die Speicheldrüsen und werden mit dem Zeckenspeichel auf den Gestochenen übertragen. Das Infektionsrisiko steigt nach einer Saugzeit von mehr als zwölf Stunden deutlich an, rechnet das RKI.

Wie lässt sich eine Borreliose vermeiden? Eine Impfung gegen Borreliose gibt es bislang nicht. Um das Erkrankungsrisiko zu minimieren, können Sie Folgendes tun: Suchen Sie nach einem Aufenthalt in Garten, Park, Feld, Wald und Wiesen Ihren Körper nach Zecken ab.

Gibt es eine Zecke, ziehen Sie das Insekt mit einer geeigneten Pinzette nahe der Hautoberfläche, also an ihren Mundwerkzeugen (möglichst nicht am vollgesogenen Körper), langsam und gerade aus der Haut. Ist kein solches Werkzeug vorhanden, empfiehlt das RKI, die Zecke mit den Fingernägeln zu entfernen.

Das Risiko der Borrelienübertragung steigt mit der Dauer der Saugzeit. Bleiben Teile des Stechapparates in der Haut, können Sie diese mit einer Nadel entfernen. Ist die Zecke bereits vollgesaugt, versuchen Sie sie nicht zu quetschen.

Beobachten Sie in den Tagen nach dem Zeckenstich Ihre Haut. Tritt eine Wanderröte auf, gehen Sie zum Arzt.

An Reuss’ Knöchel saß die Zecke mindestens eine ganze Nacht, vermutlich sogar länger. Das Übertragungsrisiko war also recht hoch. Der PCR-Test, mit dem sie das Tier auf Borrelien testen ließ, gab jedoch Entwarnung (Hinweis: Das RKI rät von so einem Test ab. Ein positiver Befund bedeutet nicht, dass Borrelien tatsächlich übertragen wurden, ein negativer kann hingegen falsch negativ sein). Die Wanderröte, die bei gut 90 Prozent der Infektionen auftritt, blieb ebenfalls aus. Wenige Tage nach dem Zeckenstich hatte sie auch noch einen Antikörpertest machen lassen. Dabei wurde geschaut, ob in ihrem Blut Antikörper gegen Borrelien vorhanden sind. Wenn ja, wäre dies das Zeichen, dass es eine Infektion gab und das Immunsystem reagiert. Der Test war ebenfalls negativ. Reuss machte sich dennoch Sorgen: Die Rötung, die sich um den Stich gebildet hatte, ging nämlich nicht weg. Zudem erfuhr sie, dass das Immunsystem einige Wochen braucht, bis es Antikörper bildet und sie den Test somit zu früh gemacht hatte. Vier Wochen nach dem Zeckenstich folgte daher ein zweiter Test – er war positiv. Daraufhin nahm sie sechs Wochen lang Antibiotika.

»Damit hätte eigentlich alles gut sein sollen«, sagt Reuss. Die Erleichterung hielt jedoch nicht lange an. Im November begannen ihre Muskeln merkwürdig zu zucken – erst im Gesicht, später ebenfalls an den Oberschenkeln, den Armen und am Bauch. Ihr Rippenbogen schmerzte. »Das war so, als würde jemand mit seinem Daumen in meinen Brustkorb drücken«, erinnert sie sich. Etwas später taten auch ihre Beine weh. Entlang der Wirbelsäule entwickelte sich zudem ein merkwürdiges Kribbeln. Reuss' Hausarzt wollte die Symptome jedoch nicht mit dem Zeckenstich in Zusammenhang bringen. Sie hatte schließlich Antibiotika genommen. Er überwies sie zum Neurologen. Das MRT blieb unauffällig. Was sie nun tun sollte, konnte ihr Arzt nicht sagen. Eine Rheumatologin führte dann weitere Untersuchungen durch, schloss unter anderem eine Autoimmunerkrankung aus und befand eine Borreliose ebenfalls für nahezu unmöglich. Als Nächstes suchte Reuss einen Allgemeinmediziner auf, der sich auf die Behandlung der Zeckenerkrankung spezialisiert hatte. Er machte weitere Tests und stellte dann die Diagnose »chronische Borreliose«.