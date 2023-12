Gentechnik: Zitteraal schleust fremdes Erbgut in andere Fische ein

Zitteraale können mit Hilfe ihres Elektroorgans das Erbgut anderer Tiere verändern. Das berichtet ein Team um Atsuo Iida von der Universität Nagoya in Japan in der Fachzeitschrift »Zoological Science«. Der Mechanismus entspreche dem der Elektroporation. Das Verfahren wird auch in der Gentechnik eingesetzt, um Zellen künstlich zu verändern. Die Arbeitsgruppe vermutet, dass die Aale auch in ihrem natürlichen Umfeld dazu beitragen könnten, Erbgut zwischen Arten zu übertragen. Das ist allerdings bisher noch reine Spekulation.

Mit ihren drei elektrischen Organen, die paarweise entlang des Körpers angeordnet sind, können Zitteraale der Gattung Electrophorus Stromstöße hoher und niedriger Spannung produzieren. Während sie die schwachen Pulse nutzen, um sich in ihrer Umgebung zu orientieren, geben sie die starken Stromstöße ab, wenn sie sich verteidigen oder um ihre Beute zu betäuben. Letzteres Verhalten nutzte das Team um Iida für seine Experimente.

Die Fachleute lösten einen ringförmigen Erbgutstrang mit einem Gen für ein unter UV-Licht leuchtendes Protein in einem kleinen Behälter mit Wasser und gaben zuvor betäubte Larven des Zebrabärblings hinzu. Dieses Gefäß senkten sie in einen Tank, in dem sie einen ebenfalls betäubten Goldfisch an einen Zitteraal verfütterten. Beim Zubeißen gab der Aal Stromstöße von bis zu 250 Volt ab. Anschließend fanden die Fachleute bei rund fünf Prozent der Larven Zellen, in denen das leuchtende Protein auftauchte.