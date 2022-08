Zoonosen: Neuartiges Henipavirus in China entdeckt

Über einen Zeitraum von drei Jahren haben sich 35 Menschen in China mit einem neu entdeckten Virus infiziert. Der Erreger mit dem Namen Langya-Henipavirus, kurz LayV, wurde bisher nur in Personen mit Tierkontakt nachgewiesen. Die bekannten Infektionen traten in den ostchinesischen Provinzen Shangdong und Henan auf. Das berichtet ein internationales Forschungsteam um Xiao-Ai Zhang vom chinesischen Institut für Mikrobiologie und Epidemiologie in Peking im Fachmagazin »New England Journal of Medicine« .

Ende 2018 entdeckten die Forschenden den Erreger erstmals im Rachenabstrich einer 53-jährigen Frau mit Fieber und vorherigem Kontakt zu Tieren. Daraufhin testeten sie Patientinnen und Patienten in drei chinesischen Krankenhäusern auf das Henipavirus. Bis zum Jahr 2021 konnten sie es in 35 fiebernden Menschen nachweisen, die im vergangenen Monat mit Tieren in Kontakt gekommen waren. Die Betroffenen berichteten über grippale Symptome wie Müdigkeit, Husten, Muskelschmerzen, Übelkeit und Erbrechen, bis hin zu Lungenentzündungen. In einigen Fällen waren die Funktionen von Leber und Nieren beeinträchtigt; weiterhin waren die Immunzellen im Blut einiger Betroffener verringert. Todesfälle waren keine bekannt. Zwar konnten die Forschenden nicht eindeutig nachweisen, dass das Langya-Virus der Auslöser für die Beschwerden war. Dafür spricht nach ihrer Einschätzung jedoch, dass 26 der 35 Patienten zum Zeitpunkt der Erkrankung mit keinem weiteren Krankheitserreger infiziert waren. Zudem wiesen die meisten Betroffenen nach überstandener Infektion Antikörper gegen das Virus auf.

Wie genau sich das Virus verbreitet, ist nicht sicher. Hinweise auf eine direkte Übertragung von Mensch zu Mensch ergaben sich nicht; die bekannten Betroffenen standen nicht in Kontakt miteinander und auch enge Familienmitglieder haben sich nicht angesteckt. Die Infektionen seien daher wahrscheinlich sporadisch aufgetreten, schreiben die Autorinnen und Autoren der Studie. Sie gehen davon aus, dass sich der Erreger von Tieren auf den Menschen übertragen hat: Die Forschenden konnten das gleiche Langya-Henipavirus auch in Spitzmäusen nachweisen. Die kleinen Säugetiere dienen dem Erreger möglicherweise als Reservoir.