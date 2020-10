Zukunft des Waldes: Runter vom Holzweg

Zwischen den Baumskeletten abgestorbener Fichten nahe der Kühroint-Alm im Nationalpark Berchtesgaden wächst ein grünes Dickicht aus jungen Bäumen und mannshohen Sträuchern. Dort, wo der Borkenkäfer vor zwölf Jahren großflächig Fichten absterben ließ, tummeln sich heute bis zu 10 000 Jungpflanzen pro Hektar. Neben Bergahorn, Esche, Birke und Mehlbeere sind im aufwachsenden Bergmischwald auch viele junge Fichten vertreten, und alle haben sich ohne Zutun des Menschen angesiedelt. »Aus solchen Flächen haben wir gelernt, dass der Wald in Mitteleuropa sich nach Störungen generell wieder gut erholt«, sagt Rupert Seidl, Professor für Ökosystemdynamik und Waldmanagement an der Technischen Universität München.

Wer die Natur machen lässt, nutzt den Mechanismus der natürlichen Selektion. Sie gibt automatisch denjenigen Samen den Vorzug, die am besten an die ganz speziellen Bedingungen vor Ort angepasst sind. Manchmal führt das zu überraschenden Ergebnissen, erklärt Seidl. Von der Fichte würden beispielsweise viel mehr junge Bäume nachwachsen als gedacht. »Die neue Fichtengeneration wächst aber nicht so gleichförmig auf wie eine gepflanzte.« Jeder Baum wächst in seinem eigenen Tempo, und so ergibt sich ein vielfältiger Wald, der – das verraten zumindest die Modelle der Forscher – widerstandsfähiger gegen den Borkenkäfer sein wird.

Einfach mal nichts tun ist also vielleicht die am stärksten unterschätzte forstliche Maßnahme – doch sie funktioniert nicht immer. Etwa wenn der Förster bestimmte Baumarten wie Tanne oder Lärche ansiedeln will, die sich nicht unbedingt von allein einstellen. Dann kann eine Mischstrategie aus Naturverjüngung und Pflanzung helfen, wie sie etwa in der Pflegezone des Nationalparks in Berchtesgaden umgesetzt wird. Ein großes Hindernis auf dem Weg zu einer natürlichen Waldverjüngung aber ist oft ein zu hoher Wildbestand.

Wild und Wald

»Ein ganz zentrales Thema ist die Jagd«, sagt auch Rainer Luick, Professor für Natur- und Umweltschutz an der Hochschule für Forstwirtschaft in Rottenburg. »In vielen Wäldern Deutschlands haben wir ein massives Wildproblem. So kann man in Brandenburg, der Eifel oder im Hunsrück in manchen Wäldern den Eindruck gewinnen, dass sie hauptsächlich als Mastgebiet für das Rotwild genutzt werden.« Zu viel Rot- und Rehwild verhindert die Naturverjüngung im Wald, weil die Tiere mit Vorliebe die zarten Spitzen junger Bäume abfressen. Das heiße allerdings nicht, dass wir einen tierfreien Wald anstreben sollten, sagt Seidl: »Wildtiere sind ein Teil des Ökosystems, und man darf nicht jeden verbissenen Baum als Schaden betrachten.«