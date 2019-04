Katharina von Medici: Zum Tanz auf die Bluthochzeit

»Schaffen wir doch diese teuflischen Wörter ab, Hugenotten, Papisten! Ändern wir doch den Namen Christen nicht!« Es war der von humanistischen Idealen geprägte Michel de l'Hospital, der im Dezember 1560 die in Orléans tagenden Generalstände zu Mäßigung in religiösen Angelegenheiten aufrief und beide Konfessionen, Katholiken und Protestanten, an ihre gemeinsamen Wurzeln im Christentum erinnerte. Ihn, den Maßvollen, den vom Wahn seiner Zeit Ungetrübten, hatte Frankreichs Regentin, Katharina von Medici zu ihrem Ratgeber und Kanzler gemacht. Er sollte das von religiösen Leidenschaften und Hass aufgewühlte Land zur Ruhe bringen und Frankreich vor einem Glaubenskrieg bewahren.

Knapp ein Jahr war es nun her, dass König Heinrich II. seiner Turnierverletzung erlag. Sein Tod machte die am 13. April 1519 – heute vor 500 Jahren – geborene Florentinerin zur »Gouvernante de France«. Eine Rolle, in der sie fast 30 Jahre lang die Politik am französischen Hof maßgeblich bestimmen wird. Doch Katharina blickt mit gemischten Gefühlen in die Zukunft: Das Land ist tief gespalten, weil sich Katholiken und Protestanten immer unversöhnlicher gegenüberstehen und der konfessionelle Zwist auch den französischen Adel zu spalten droht. Zwar steht mit ihrem Sohn, dem 15-jährigen Franz II. (1544-1560), ein männlicher Nachfolger aus dem Hause Valois bereit, doch der wenig intelligente, physisch labile und stets kränkelnde Jüngling, dem nach allem der Sinn steht, nur nicht nach Regieren, erweist sich als keine große Stütze für das französische Königtum. Im Gegenteil: Der junge Monarch wirkt oft zerstreut und ist leicht beeinflussbar, was vor allem seiner Mutter Sorgen bereitet, die den Einfluss des Adels am Hof, besonders den der katholischen Scharfmacher zurückdrängen will.

Als der überforderte Teenagerkönig am 5. Dezember 1560, anderthalb Jahre nach dem Tod seines Vaters, stirbt, übernimmt Katharina als Königinmutter die Staatsgeschäfte für ihren minderjährigen Sohn Karl IX. Die 41-jährige Katharina, mit wachem Geist und »höfischer Geschmeidigkeit« ausgestattet, hat rasch begriffen, dass die beiden großen Adelsgeschlechter, die katholischen Guise und die protestantischen Bourbonen, sich weniger um ihren Gott als vielmehr um den Thron balgen. Der Konfessionsstreit ist nur vorgeschoben. Würde eine der Parteien siegen, wäre das Katharinas politisches Ende – und das Ende des Hauses Valois, jener Seitenlinie der Kapetinger, die seit dem Jahr 1328 bereits elf Könige von Frankreich gestellt hatte.

Und so finden wir die Nichte von Papst Clemens II. und Tochter von Lorenzo de' Medici auf der Seite der Vernunft. Sie steht dort nicht uneigennützig. Sie ist Dynastin, sie will ihren Söhnen die Krone Frankreichs retten und die Einheit des Landes bewahren. Und doch: Hatte nicht Niccolò Machiavelli (1469-1527), der Florentiner Philosoph und Staatsmann, ihr und ihres Vaters Lehrmeister, in seiner Schrift »Il Principe« (Der Fürst) geschrieben, der Herrscher solle gut sein – sofern er durch sein Gutsein keinen Schaden nimmt?