Himmelsschauspiele: Zwei seltene Venusereignisse im März

Die Venus bietet Beobachtern in diesem Monat gleich zwei ungewöhnliche Schauspiele: Zum einen wird der Planet für ein paar Tage gleichzeitig als Morgen- und Abendstern sichtbar sein, zum anderen erfolgt die Bedeckung eines Sterns durch die kaum beleuchtete Planetenscheibe. Das Sichten beider Phänomene ist durchaus anspruchsvoll und stellt einige Anforderungen an den Beobachtungsort.

Venus in Abend- und Frühschicht

Die untere Konjunktion der Venus am 23. März findet bei +8,4 Grad ekliptikaler Breite statt, nahe am maximal möglichen Wert von 8,8 Grad. Unser Nachbarplanet wandert Ende des Monats mit besonders großzügigem Winkelabstand nördlich an der Sonne vorbei. Die Folge: Während die Abendsichtbarkeit der letzten Monate wegen der steilen Ekliptik am abendlichen Westhorizont kurz vor Erreichen der Konjunktion endet, beginnt die Morgensichtbarkeit dank der flachen Ekliptik am Osthorizont bereits vor der Konjunktion. Etwa zwischen dem 18. und 21. März zeigt sich die Venus damit gleichzeitig am Morgen- und Abendhimmel – auch wenn sie dabei jeweils sehr tief am Horizont steht! Die doppelte Venussichtbarkeit – im Fachjargon sagt man auch, die Venus wird »doppelsichtig« – wiederholt sich derzeit alle acht Jahre: Innerhalb dieses Zeitraums ergeben sich fünf untere Konjunktionen, von denen die fünfte bei ähnlicher ekliptikaler Länge wie die erste stattfindet, also wieder im Monat März. Dieser Artikel ist enthalten in Sterne und Weltraum Europa Clipper Download (Abo)

Wer die »doppelte Venus« sehen will, braucht eine unverbaute Sicht Richtung Ost- und Westhorizont sowie einen klaren, dunstfreien Himmel und nimmt am besten ein Fernglas zu Hilfe. Am Abend des 18. März steht die –4,1 mag helle Venus um 19:00 Uhr MEZ (Sonnenstand –5,5 Grad) zirka 4,5 Grad über dem Osthorizont. Am Morgen des 19. um 06:00 Uhr (Sonnenstand –5 Grad) sind es 2 Grad. Am Abend des 19. und am Morgen des 20. beträgt die Venushöhe zu den genannten Uhrzeiten jeweils etwa drei Grad (siehe »Doppelschicht«). Diese Werte gelten für 50 Grad nördliche Breite; je weiter nördlich sich ein Beobachter befindet, desto flacher steht die Ekliptik zum Horizont, und desto besser hebt sich die Venus aus der Dämmerung. In Schleswig-Holstein gewinnt man so am Morgen jeweils ein Grad.