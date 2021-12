Zweiter Weltkrieg: Fahnenflucht, um zu leben

Von seiner Rolle in der Militärjustiz des Dritten Reichs war in all den Jahren keine Rede gewesen. Ruchbar wurde sie erst im Februar 1978 durch eine Veröffentlichung des Dramatikers Rolf Hochhuth (1931–2020) in der Wochenzeitung »Die Zeit«. Die Affäre, die sich daraus entspann, gipfelte nach einem knappen halben Jahr in Filbingers Rücktritt. Unverzeihlich in den Augen einer sensibilisierten Öffentlichkeit waren die Worte, mit denen er sein Wirken als Marinerichter kommentiert haben soll: »Was damals Recht war, kann heute nicht Unrecht sein.«

Filbinger selbst hat bestritten, den Satz so formuliert zu haben. Anfang Mai 1978 hätten ihn drei Redakteure des Magazins »Der Spiegel« aufgesucht und ihm den Fall Gröger als Rechtsbeugung und Tötungsdelikt vorgehalten. Er, so Filbinger, habe die Besucher darauf hingewiesen, »sie seien im Begriffe, im Nachhinein ein nach gültigen Rechtsnormen ergangenes Urteil in Unrecht umzufälschen«. Diese Äußerung habe die Redaktion dann skandalträchtig zugespitzt.

Richter des NS-Regimes, die keine Schuld erkannten

Tatsächlich spiegelte diese Aussage die Überzeugung, es habe im Gewaltkontext des Dritten Reichs und Zweiten Weltkriegs gewissermaßen rechtsstaatliche Reservate gegeben, die sich von der Sphäre des spezifisch nationalsozialistischen Unrechts hätten abgrenzen lassen. Für die Militärjustiz bedeutete das, dass sie sich, wo sie über Fahnenflucht zu befinden hatte, auf international anerkannte Standards habe berufen können.

© Peer Grimm / dpa / picture alliance (Ausschnitt) Aufnahmeantrag | Der spätere Ministerpräsident von Baden-Württemberg Hans Filbinger hatte 1937 den Antrag gestellt, Mitglied der NSDAP zu werden. Das Dokument befindet sich im Bundesarchiv in Berlin.

Filbinger stand im damaligen Nachkriegsdeutschland mit dieser Auffassung keineswegs allein. »In jedem Heer jedes Volkes wird der Deserteur erschossen. Das ist nicht anders in Russland als in Frankreich oder England«, urteilte etwa Fabian von Schlabrendorff (1907–1980), ein Überlebender aus dem militärischen Widerstandskreis um Claus Schenk Graf von Stauffenberg. Und noch in einer Entschließung, in der der Bundestag im Mai 1997 Urteile der Wehrmachtsjustiz gegen Kriegsdienstverweigerer und »Wehrkraftzersetzer« – so die Begrifflichkeit der Nationalsozialisten – als Unrecht brandmarkte, fand sich eine bezeichnende Einschränkung: »Anderes gilt, wenn (…) die der Verurteilung zugrunde liegende Handlung auch heute Unrecht wäre.« Mit anderen Worten: Urteile wegen Fahnenflucht, strafwürdig auch nach den Gesetzen der Bundesrepublik, blieben ausgenommen. Bis ans Ende seines langen Lebens hat Filbinger an der Ansicht festgehalten, das Schicksal des Matrosen Gröger sei bedauerlich gewesen, das Urteil gegen ihn aber rechtmäßig zu Stande gekommen.