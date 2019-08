5 Fragen zum Gehirn Warum unser Gehirn permanent in die Zukunft blickt, erklärt das Titelthema der neuen Ausgabe von Gehirn&Geist (Heft 9/2019). Testen Sie hier vorab Ihr Wissen!

Aus wie viele Nervenzellen besteht das Gehirn einen Erwachsenen? (Kleiner Tipp: Es sind fast so viele wie Sterne in unserer Galaxie.)

Warum können wir uns nicht selbst kitzeln?

Weshalb erliegen wir häufig Sinnestäuschungen?

Wie nennt man die Berechnung bedingter Wahrscheinlichkeiten, auf der laut Forscher auch die Arbeit des Gehirn beruht?

Welcher deutsche Physiker und Physiologe vermutete bereits im 19. Jahrhundert, dass unser geistiger Apparat laufend Prognosen anstellt?

Tja, das geht noch besser! Mehr über die Prognosemaschine in unserem Kopf erfahren Sie in der aktuellen Gehirn&Geist-Ausgabe So tickt unser Gehirn (Heft 09/2019).

