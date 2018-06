Die Jugend im Blick

Erst die nächsten Texte nähern sich dem Buchgegenstand wieder. Die Realschullehrerin Gabriele R. Winter und der Kinder- und Jugendpsychotherapeut Horst Gerhard etwa schreiben über »Psychosoziale Beratung in der Schule«. Dabei teilen sie die Jugendlichen grob in zwei Gruppen ein: In jene, die sozial mithalten können und leistungsbereit sind, zu ihnen gehöre die »erdrückende Mehrheit« von 80 bis 90 Prozent. Für weitere 15 bis 20 Prozent aus prekären Verhältnissen sehe die Zukunft dagegen düster aus.

Verantwortlich für psychische Auffälligkeiten bei Jugendlichen seien oft Mütter und Väter, die sich einfach nicht kümmern, manchmal aber auch Helikoptereltern, die den Nachwuchs mit ihren Ansprüchen erdrücken. So jedenfalls heißt es in dem Buch – doch diese sehr eindimensional wirkende Herangehensweise macht es sicher nicht einfacher, Eltern therapeutisch mit ins Boot zu holen. Gut, dass der psychoanalytische Familientherapeut Joseph Kleinschnittger darauf besteht, alle Beteiligten (inklusive Lehrer) müssten bei Problemen gemeinsam die Verantwortung übernehmen, statt in gegenseitiger Vorwurfshaltung zu verharren. Überhaupt ist sein Artikel reich an Denkanstößen. Nur ist es mitunter etwas schwierig, ihm durch den Dschungel an Themen – von allgegenwärtigem Optimierungsdruck über Burnout und ADHS bis überforderte Eltern – zu folgen.

Der Psychoanalytiker Burkhard Brosig unternimmt ebenfalls den Versuch, die heutige Jugend zu charakterisieren. Die Jahrgänge 1995 bis 2010 sind für ihn die Generation »Subway«, zeichneten sie sich doch ähnlich wie die gleichnamige Fast-Food-Kette durch Pseudoindividualisierung, Digitalisierung, Mediatisierung, Globalisierung und Beschleunigung aus – eine entmutigende Perspektive. Das Werk endet mit einem Beitrag des Tübinger Pädagogen Reinhard Winter dazu, wie man Jungen helfen kann, »männlich« zu werden. Das mag für manche(n) zunächst seltsam klingen, doch der Autor legt sehr differenziert dar, warum Erziehungspersonen der jungenspezifischen Entwicklung meist zu wenig Raum geben. Ich gestehe, als Mutter eines Sohns habe ich aus diesem Kapitel den größten Nutzen gezogen. Auch wenn die Wahl des Buchtitels nicht geglückt erscheint, so vermittelt der Band doch manche neue Einsicht.