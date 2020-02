Fragwürdige Heilsversprechen

Langsamer essen oder beim Zähneputzen den Würgereflex auslösen, bis die Tränen kommen: Laut Chiropraktiker Navaz Habib stimulieren beide Maßnahmen den größten Nerv unseres parasympathischen Systems, den Vagus. »Umherschweifend, unbeständig« bedeutet dessen Name übersetzt. Den verdankt er den vielen Zweigen, die von und zu diversen inneren Organen verlaufen. Das Vorwort des Buchs kündigt »machtvolle Informationen« und einen »Schlüssel zu strahlender Gesundheit« an.

Der Vagus gehört zum autonomen Nervensystem. Dieses reguliert jene Körperfunktionen, die keiner bewussten Kontrolle bedürfen. Dabei gibt es Gegenspieler: Der Sympathikus ist für den Kampf-oder-Flucht-Modus verantwortlich; der Parasympathikus ist beim Ruhen und Verdauen aktiv. Entlang der Äste des Vagus lässt sich eine erstaunliche Reise durch den Körper unternehmen, die vom Hirnstamm aus etwa zum Herzen, Magen und Darm führt. Dieser widmet sich Habib im ersten Teil des Buchs.

Weit verzweigt und vielfältig

So weit verzweigt der Vagus, so vielfältig sind seine Aufgaben, wie im zweiten Teil deutlich wird. Im Ruhezustand senkt der zehnte Hirnnerv die Herzfrequenz, in der Magenschleimhaut bringt er spezialisierte Zellen dazu, Salzsäure auszuschütten, und im Darm sorgt er dafür, dass glatte Muskelzellen den Speisebrei vorwärts befördern. Entsprechend viel kann falsch laufen, wenn er nicht ausreichend aktiv ist. Ob das bei den Lesenden der Fall ist, sollen sie schließlich mit Habibs Anleitung herausfinden.

Der Autor selbst will seine Gesundheit durch Techniken, die den Vagusnerv anregen, drastisch verbessert haben. Am The Living Proof Institute in Kanada wolle er damit nun auch anderen helfen. Die Wurzel des jeweiligen Übels soll mit drei bis vier Standardtests erkannt und unter anderem mit Nahrungsergänzungsmitteln aus dem eigenen Haus therapiert werden. Das Vereinfachen scheint dort ebenso Grundsatz zu sein wie im Buch. Der Gründer des Instituts und Habibs Mentor, Sachin Patel, schreibt im Vorwort: »Die Vorstellung, dass wir uns der Komplexität des Körpers anpassen müssen, um ihn zu heilen, ist nicht nur falsch, sondern unrealistisch.«