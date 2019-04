Positive Bilanz

Steven Pinker sieht wenig Grund für Pessimismus. Wissenschaft und Humanismus hätten weltweit die Lebensumstände der Menschen verbessert, ist die zentrale Botschaft des Psychologieprofessors von der Harvard University. In seinem Buch »Aufklärung jetzt« beschäftigt er sich ausführlich mit den Aspekten, die weltweit und insbesondere in der westlichen Welt die Lebensumstände bestimmen – Finanzen, Fortschritt, Frieden und Sicherheit, aber auch Bildung, Glück und Demokratie. Sein Fazit: Die Welt ist heute so sicher, friedvoll und demokratisch wie nie zuvor. Seine Aussage stützt er auf unzählige Statistiken sowie Aussagen von Ökonomen, Dichtern, Historikern und Philosophen. Bei der Lektüre wird deutlich, wie dankbar wir sein können, in der heutigen Zeit zu leben. Allerdings zeige kaum jemand diese Dankbarkeit, schreibt Pinker. Die subjektive Wahrnehmung sei geprägt von negativen Urteilen und werde in ihrer Düsternis nur noch von der mediengemachten Realität überboten. In insgesamt 23 Kapiteln nimmt der Autor die Sisyphusarbeit auf sich, unsere Perspektive geradezurücken.

Pinker hält dazu an, Fortschritte und Verbesserungen zu würdigen und einen realistischen Blick zu wahren. Für die heutigen westlichen Gesellschaften mögen Hygienestandards, Wahlrecht für alle und ein Leben ohne Krieg selbstverständlich sein. Doch tatsächlich sind es, gemessen an der Dauer der Menschheitsgeschichte, sehr neue Errungenschaften. Selbst den Menschen in den ärmsten Ländern gehe es heute oft deutlich besser als früher, Tendenz weiter steigend, was Beachtung verdiene, wie Pinker betont. Er hält es für entscheidend wichtig, einschlägiges Wissen zu vermitteln, um Impulse für weitere Verbesserungen zu geben. Pessimismus und Panikmache bremsten dagegen nur.

Pinkers Buch garantiert eine intensive, fundierte und interdisziplinäre Auseinandersetzung mit dem Thema. Wegen der komplizierten Sprache und der Informationsfülle ist es keine leichte Kost, lohnt die Lektüre aber.