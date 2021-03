Total echt, aber falsch

Dieses Buch ist intelligent, unterhaltsam und aufschlussreich zugleich. Keine dieser Eigenschaften bedarf der anderen; umso schöner, dass sie hier zusammentreffen. Der Autor kommt in seinem 140-Seiten-Essay ohne Umschweife zum Punkt, der da lautet: Die gegenwärtige Sehnsucht nach dem Authentischen führt in die Irre. Sie lebt von der Idee, es gebe einen wahren inneren Wesenskern, eine Essenz des Menschen, die wir erkennen könnten, ja müssten. Dabei ist Authentizität nicht mehr als eine gefühlte Übereinstimmung zwischen Beobachtung und Erwartung.

So mag man meinen, ein authentisches italienisches Restaurant zeichne sich durch ein reiches Angebot von Pizzen aus. Allerdings ist die Pizza eine neapolitanische Erfindung und in der übrigen italienischen Küche quasi unbekannt. Allein die gegenteilige Annahme lässt uns jeden Italiener, der keine Pizza backt, für unauthentisch halten. Was echt ist, wissen wir oft gar nicht, nur unsere eigene Erwartung, oftmals das Klischee, bestimmt darüber.

Weil das so ist, kann der Drang nach Authentizität, der ursprünglich von gesellschaftlichen Konventionen befreien sollte, Unfreiheit produzieren. Wer den Erwartungen an authentische Politiker, Promis oder Privatleute nicht entspricht, hat schlechte Karten. Daher ist die Inszenierung von Authentizität, die »gefakte Echtheit«, zum Standard geworden, erklärt Erik Schilling. Nicht erst seit Donald Trump ist sie der dominierende Gestus im Politik- und Medienbetrieb.

Schilling lehrt Germanistik und Literaturwissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Daher verwundert es nicht, dass er viele Beispiele aus Romanen und Filmen zitiert. Er tut dies auf angenehm unakademische Art. So fragt er an einer Stelle, ob J. K. Rowling ihr Zaubererepos »Harry Potter« oder Theodor Fontane seine »Effi Briest« überhaupt authentisch haben schreiben können, ohne je »selbst auf einem Besen oder Baron Instetten geritten zu sein«.

Im zweiten (dem abstraktesten) Kapitel im Buch versucht sich der Autor an einer Begriffsbestimmung und unterscheidet verschiedene Varianten des Authentizitätsanspruchs. Neben einer an objektivierbaren Kriterien zu prüfenden Echtheit zum Beispiel eines Gemäldes sind dies drei Arten subjektiver Zuschreibungen: Treue gegenüber dem eigenen Wesen, gegenüber der gelebten Erfahrung sowie gegenüber dem wahrhaftigen Sprechen.

Die Schattenseite der Sehnsucht

Von überschießendem Authentizitätsdrang zeuge heute etwa das Argument, es dürfe sich zu Erziehungsfragen nur äußern, wer selbst Kinder habe, oder bloß solche Schauspieler sollten Schwule oder Transgender in Filmen darstellen, die selbst entsprechend orientiert sind. Fatal daran findet Schilling, dass gerade das Nichtbetroffensein und das Darstellen statt Sein erhellende Perspektiven eröffne. So resümiert er: »Die Sehnsucht nach Authentizität verhindert Pluralität, kritische Distanz, reflektierende Komplexität.«