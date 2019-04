Streicheleinheiten für die Seele

Versucht man, das Buch wiederzugeben, steht man vor einem Problem: Es mangelt sowohl beim Inhalt als auch beim Aufbau an einem roten Faden. Stattdessen reißen Bruno Müller-Oerlinghausen, emeritierter Professor an der Freien Universität Berlin, und Gabriele Mariell Kiebgis, Massage- und Körpertherapeutin, zahlreiche Themen nur kurz an.

Los geht es mit einem Kapitel zur Geschichte der Körpertherapie und der Erkenntnis der Autoren, es gäbe eine Berührungsarmut in der heutigen Zeit. Das Selbst werde allerdings von Berührungserfahrungen geprägt – so sei es etwa wichtig, dass ein Neugeborenes gestreichelt wird. Auch Hauterkrankungen wie Akne und psychiatrische Diagnosen treten laut Müller-­Oerlinghausen und Kiebgis oftmals gemeinsam auf.

Klarheit der Berührung

Darüber hinaus erläutern die Autoren die neuronale Verarbeitung taktiler Reize sowie den Aufbau der Haut und stellen verschiedene Massagegriffe und -arten vor, darunter zwei, die sie selbst mitentwickelt haben. Besonders wichtig sei die »Klarheit und Eindeutigkeit der Berührung«, um positive Effekte zu erzeugen, zum Beispiel bei Menschen mit einer Depression.

Zur Wirkung der Massage gebe es viel versprechende Einzelergebnisse, doch es mangle noch an aussagekräftigen Studien. Das Argument der Autoren, dies läge an den schwer herzustellenden Kontrollbedingungen, überzeugt allerdings wenig. Gelegentlich stolpert man auch über fragwürdige Bemerkungen. In einer Meta­analyse fand ein Psychologe eine ähnlich positive Wirkung von Massagen und Psychotherapie bei Depressionen. Für Müller-Oerlinghausen und Kiebgis stellt das »für einen Psychologen eine bemerkenswerte Aussage« dar. Soll demnach der akademische Abschluss das statistische Ergebnis beeinflussen? Bei dieser Einstellung muss man sich nicht wundern, wenn eine Masseurin von den Effekten der Berührung schwärmt.