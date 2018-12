Gehirn in Bewegung

Nach der Arbeit noch laufen gehen, oder lieber direkt auf die Couch? Gammelwochenende oder Radtour? Manuela Macedonia muss da nicht lange überlegen. Sie ist Neurowissenschaftlerin an der Universität Linz, macht fast täglich Sport und ausschließlich Aktivurlaube.

Doch das war nicht immer so. Vor einigen Jahren, als sie am Max-Planck-Institut für Neurowissenschaften in Leipzig arbeitete, wurde sie wachgerüttelt. Zehn, zwölf Stunden am Tag saß sie im Büro, war überlastet, gestresst und schlief schlecht. Eines Nachmittags entdeckte sie einen Forschungsartikel, der genau die fehlenden Informationen lieferte, die sie für ihre eigene Publikation benötigte. Euphorisch markierte sie die Stellen und kritzelte Notizen an den Rand, bis sie merkte, dass der gleiche Artikel mit ähnlichen Notizen versehen schon auf ihrem Schreibtisch lag. Ihr Gedächtnis hatte sie im Stich gelassen! An jenem Tag traf Manuela Macedonia die Entscheidung, ihr Gehirn besser zu behandeln – mit Bewegung.

In sieben Kapiteln präsentiert die Autorin aktuelle Forschungsergebnisse über die positiven Auswirkungen von Bewegung auf unser Gehirn. Sie beginnt mit den Grundlagen und dem Aufbau unseres Gehirns. Demnach hat der Hippocampus, der tief im Gehirn liegt, eine entscheidende Bedeutung für das Kurzzeit- sowie das räumliche Gedächtnis. Außerdem ist er zur Neurogenese fähig, also zur Bildung neuer Nervenzellen. Allerdings schrumpft diese wichtige Hirnregion ab dem zwanzigsten Lebensjahr um ein bis zwei Prozent jährlich. Auch andere Gehirnmasse schwindet; unser Gehirn altert wie der Rest unseres Körpers.

Motivationsschub für Bewegungsmuffel

Die gute Nachricht ist, dass moderate Bewegung dabei hilft, den Hippocampus fit zu halten. In Experimenten mit Mäusen wurde bei jenen, die Sport treiben durften, die Neurogenese angekurbelt. In anderen Studien verglichen Hirnforscher den Hippocampus von sportlichen und unsportlichen Kindern. Fazit: Bei aktiven Heranwachsenden ist der Hippocampus größer und leistungsfähiger. Und diese Kinder bringen im Schnitt auch die besseren Leistungen in der Schule.