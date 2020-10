Vor dem inneren Auge

Stellen Sie sich den Buchstaben D vor. Drehen Sie ihn vor Ihrem inneren Auge um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn und setzen Sie ihn mittig auf die Spitze des Buchstabens J. Was nehmen Sie wahr? Wer einen Regenschirm sieht, hat nicht nur seine Imagination genutzt, sondern durch sie neue Einsichten erlangt. Das ist eine der vielen Übungen, die Fred Mast, der an der Universität Bern die Arbeitseinheit Kognitive Psychologie, Wahrnehmung und Methodenlehre leitet, in seinem Sachbuch präsentiert. Darin möchte der Psychologieprofessor zum Nachdenken über geistige Phänomene anregen, wissenschaftliche Erkenntnisse dazu präsentieren und Potenziale und Risiken vor Augen führen.

In 18 Kapiteln mit Überschriften wie »Genie mit Schlagring«, »Haben Maschinen Fantasie?« und »Der evolutionäre Jackpot« widmet sich Mast der Imagination, die er als Sechser im Lotto bezeichnet. Die Fähigkeit, sich Dinge vorzustellen und so künftige Szenarien wie beispielsweise ein Bewerbungsgespräch in Gedanken durchzuspielen oder zu träumen, hilft Menschen dabei, schneller und effizienter zu agieren und neue Ideen zu entwickeln. Nicht ohne Grund werden mentale Simulationen daher im Sport oder in der Rehabilitation von Schlaganfallpatienten eingesetzt, um Bewegungsabläufe zu verbessern.

Die Welt, wie wir sie wahrnehmen, ist ein Hirngespinst

Mast ist sich sicher: »Die Welt ist nicht so, wie wir sie erleben.« Unser Gehirn konstruiert sie mit Hilfe von Sinnesdaten, Erwartungen und Vorwissen. Das, was Sie hören oder sehen, ist zuvor in über 1000 Schritten vom Rezeptor bis zur Sinneswahrnehmung verarbeitet worden. Der ursprüngliche physikalische Reiz ist dem Menschen nicht bewusst. So gebe es in der Außenwelt etwa kein Grün der Blätter, nur elektromagnetische Wellen, die das Gehirn zum Erlebnis Grün formt, erläutert der Autor.

Informationen, die von Sinnesorganen stammen, sind bisweilen ungenau und mehrdeutig. Denken Sie an den Knick eines Kochlöffels im halb vollen Wasserglas. Die Täuschung beruht darauf, dass Wasser und Luft Licht unterschiedlich brechen.