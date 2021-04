Psychsomatik durch die subjektive Brille

»Dann ist das wohl psychosomatisch!« Diesen Satz dürfte der eine oder andere Patient bereits gehört haben, der sich etwa mit Rückenschmerzen beim Arzt vorgestellt hat. Denn oft findet sich für körperliche Beschwerden keine Ursache. Dann beginnt die Arbeit von Alexander Kugelstadt, Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie sowie Autor des Buchs mit diesem Titel.

Im ersten Teil versucht Kugelstadt, die Grundlagen seines Fachs zu vermitteln, etwa die Bedeutung von früheren Erfahrungen (im Mutterleib und in den ersten Lebensjahren) für die psychische Vulnerabilität beziehungsweise Resilienz, den Einfluss von Gefühlen und die Wechselwirkung zwischen Körper und Seele. Dabei rezipiert der Autor Sigmund Freuds Konversionstheorie unkritisch, wonach verdrängte Gefühle in ein körperliches Symptom umgewandelt werden – obwohl diese Sichtweise in der modernen Psychosomatik veraltet ist. Zugleich erwähnt er aber auch neuere Erkenntnisse aus der Neurobiologie und Entwicklungspsychologie.

Anschließend beschreibt der Mediziner Kopf- und Rückenschmerzen, Haareausreißen, Essstörungen, Depressionen, kardiologische Krankheiten wie Hypertonie, Traumafolgestörungen und Hautkrankheiten wie die Neurodermitis. Die Depression bezeichnet er als »die typische psychosomatische Erkrankung«, weil sie Seele und Körper betreffe. Seine Auswahl an Krankheitsbildern begründet der Autor nicht, sie wirkt willkürlich. Möglicherweise begegnen ihm diese Beschwerden in seiner Praxis besonders häufig. Doch man fragt sich als Leser, ob es ein klar abgegrenztes Spektrum an psychosomatischen Krankheiten gibt? Warum erwähnt er zum Beispiel Tinnitus und Hörstürze nicht, wohl aber das Haareausreißen sowie Ess- und Traumafolgestörungen?

Heute weiß man, dass Psyche und Körper im Grunde bei allen Erkrankungen zusammenspielen. Wer wir sind und was wir erlebt haben, hat also häufig einen Einfluss darauf, ob organische Erkrankungen ausbrechen und wie sie verlaufen. Ebenso wirken sich körperliche Krankheiten wie etwa Parkinson auf die Psyche aus. Eine klare Trennung in rein psychisch, rein somatisch oder psychosomatisch ist daher meist nicht möglich.

Tipps gegen die »Psychosomatik-Falle«

Der Autor plädiert dafür, körperliche und seelische Phänomene gleich ernst zu nehmen. Zudem gibt er viele Hinweise, damit die Leserinnen und Leser nicht in die vom ihm so bezeichnete Psychosomatik-Falle tappen. So sollte man zum Beispiel bei Antriebsdefiziten auch stets eine möglicherweise zu Grunde liegende Schilddrüsenunterfunktion abklären lassen.

Des Weiteren macht er Vorschläge, wie man die eigene Gesundheit fördern kann, etwa durch Selbstfürsorge, Bewegung und Sport. Das meiste davon ist altbekannt. Interessant sind dagegen persönliche Anekdoten, etwa wenn er erzählt, wie er ein Hobby seiner Kindheit vor ein paar Jahren wieder aufgegriffen oder was er eines Abends nach der Arbeit an diesem Buch in sein Dankbarkeitstagebuch notiert hat.