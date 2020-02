Man hat es nicht leicht

So aufschlussreich Lohres Beispiele und Argumente sind, stützt er sich leider oft nur auf einzelne, ausgesuchte Experten. So zitiert er ausgiebig den US-Psychologen Jonathan Haidt, der gezeigt hat, wie intuitive moralische Urteile die Gruppenidentität stärken. Haidts Thesen sind fraglos spannend, er ist aber längst nicht der Einzige, der die Psychologie des Populismus erforscht.

Die Empfehlungen im Schlusskapitel »Lösungen« fallen ebenfalls im Verhältnis zu den davor gewonnenen Einsichten ab. Der Autor rät, man solle sich den eigenen Verletzungen stellen, um durch bewusste Selbstreflexion dem Schwarz-Weiß-Denken zu widerstehen. Doch viele selbst ernannte Opfer unserer Tage haben gar keine Traumata erlitten, zumindest keine ernsthaften. Und es liegt sicher nicht am mutmaßlichen Opfer allein, darüber zu bestimmen, welches Verhalten von anderen gut und welches böse, was zumutbar und was übergriffig ist. Dafür muss es noch andere Kriterien geben, sonst wird die Moralkeule immer bereitwilliger geschwungen. Wer dies stoppen und zu einer »Sprache der Toleranz« zurückfinden will, braucht vor allem etwas, das in der heutigen öffentlichen Dauererregung unterzugehen droht: Gelassenheit.