Leben in der Matrix

Die Cyberpsychologin geht unter anderem auf das Suchtpotenzial der neuen Technologien ein, etwa wenn Jugendliche nachts aufwachen und ihre Postings oder E-Mails kontrollieren. Ebenso habe das Sammeln von Likes in »sozialen Netzen« enormen Einfluss auf das Selbstwertgefühl mancher Menschen und berge eine Suchtgefahr. Denn Likes erzeugen einen Belohnungs­effekt im Gehirn und bewirken, dass das Hormon Dopamin ausschüttet wird. Mitunter bringen sich Menschen bei dem Versuch, ein besonders beeindruckendes Selfie zu schießen, sogar in Lebensgefahr. Jedes Jahr ereignen sich deshalb Todesfälle.

Darüber hinaus thematisiert die Autorin, dass die vielen Möglichkeiten und die vermeintliche Ano­nymität des Internets manche Nutzer zu einem Verhalten verleiten, welches viel enthemmter ist im »analogen Leben«. Beispiele hierfür sind das Hochladen unvorteilhafter Selfies oder das Verschicken von Nackt­bildern (»Sexting«) bei Onlineflirts. Geraten diese in falsche Hände, ist der Schaden für den Urheber meist groß, von Mobbing über Erpressung bis zu Suizid.

Weit verbreitet sind Dating-Portale und porno­grafische Plattformen. Davon fühlen sich auch Menschen mit kriminellen und psychopathischen Verhaltensweisen angezogen. Aiken verweist darauf, dass die unkomplizierte, anonyme Kontaktaufnahme über ein Dating-Portal es manchen Mördern bereits erleichtert hat, ihre Opfer zu finden.

Viele der im Buch geschilderten Probleme sind weder unbekannt noch neu. Doch wie Tragödien und Skandale immer wieder zeigen, sind sie nach wie vor hochaktuell und ungelöst. Die Autorin ruft alle Beteiligten zu mehr Verantwortung und besserer Kontrolle auf. Ob und wie sich der von ihr geforderte breite Dialog zwischen Gesellschaft, Politik und Wirtschaft in diesem »größten Experiment aller Zeiten« – wie es der klinische Psychologe Michael Seto nennt – umsetzen lässt, erscheint allerdings fraglich.

Bisher seien die Akteure vor allem bemüht, mit der sich rasant entwickelnden Technik mitzuhalten, kritisiert die Psychologin, die als Expertin für Cyberforensik schon Europol und das FBI beraten hat. Dabei bedürfe es genauso großer Anstrengungen, einen breit angelegten gesellschaftlichen Diskurs zu führen. Die Welt des 21. Jahrhunderts vergleicht Aiken mit der historischen Epoche der Aufklärung, die ebenfalls gewaltige Veränderungen in Bewusstsein und Verhalten der Menschen sowie in der Technologie hervorrief. Die Autorin fragt nach der Kontrolle und Pflicht von Unternehmen, Nutzern und Erziehern sowie nach dem Schutz von Kindern vor einem Medium, das für Erwachsene geschaffen wurde. Ob es in den USA, wie die Cyberpsychologin prophezeit, künftig tatsächlich zu Sammelklagen gegen Internetkonzerne wegen der Schädigung von Kindern kommen wird, ist eine spannende Frage.