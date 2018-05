Über das Philosophieren mit Kindern

In welchem Alter sollte man mit dem Philosophieren beginnen? So pauschal ist diese Frage natürlich schwer zu beantworten, hängt das doch sehr davon ab, was genau man unter "Philosophieren" versteht. Begreife man es jedoch im sokratischen Sinne einer anspruchsvollen Befragung, mit der man seinen Verstand schärft und seine Gedankengänge verfeinert, so besteht laut Frédéric Lenoir keinerlei Altersbeschränkung.

Seit 2015 widmet sich der Soziologe, Religions­wissenschaftler, Philosoph und Autor zahlreicher Bücher (darunter "Über das Glück: Eine philosophische Reise") dem Philosophieren mit Kindern. Im französischsprachigen Raum hat er bereits mit Hunderten von ihnen Philosophiekurse bestritten. In diesem Buch berichtet er von seinen Erfahrungen und will Erziehern, Eltern und Lehrern zeigen, wie sich Meditation und die philosophische Diskussion positiv auf Kinder auswirken. Gleichzeitig soll es eine Art Anleitung sein, um selbst solche Kurse durchführen zu können.

Danach richtet sich auch der Aufbau des Werks. Nach einer kurzen Einführung in die Praxis der Achtsamkeit und des Philosophierens konzentriert sich der Verfasser im Hauptteil auf die wortgetreue Wiedergabe einiger seiner Unterrichtsstunden. Diese konkreten Beispiele sollen zusammen mit den abschließenden praktischen Hinweisen zu 20 zentralen philosophischen Begriffen interessierte Leser bei der eigenen Ausführung unterstützen.

Subjektive Sicht

Die Idee, Kindern das philosophische Denken zu vermitteln, ist nicht neu, sie wurde bereits in den 1970er Jahren konzipiert und seither in unterschied­liche Richtungen weiterentwickelt. Darüber liefert Lenoir nur einen kurzen Abriss. Er selbst hat sich bei seinen Kursen, wie er schreibt, überwiegend von Intuition leiten lassen. Daher gewährt das Buch einen interessanten, aber zugleich vor allem subjek­tiven Einblick in die spezifischen Erfahrungen des Autors.