Tu was für deine Telomere!

Blackburn und Epel legen anhand verschiedener Studien eindrücklich dar, wie unsere Lebensführung mit der Zellalterung und Gesundheit zusammenhängt: Meditation und Qigong bauen etwa nachweislich Stress ab und erhöhen die Konzentration der Telomerase. Wer hingegen unter einer Depression oder Angststörung leidet oder pessimistische, feindselige Einstellungen hegt, besitzt kürzere Schutzkappen.

Es gelingt den Autorinnen, ihre Forschung und die ihrer Fachkollegen in einfachen Worten zu erläutern. Dabei scheuen sie nicht vor Vereinfachungen, Vergleichen und davor, ihre Befunde in den Alltag zu übertragen. Eine seneszente Zelle sei wie ein fauler Apfel im Bottich, die Rezeptoren von T-Zellen wirkten wie der Suchscheinwerfer eines Polizeihubschraubers und während die gute Dr. Jekyll-Telomerase uns helfe, gesund zu bleiben, könne sie sich auch in Mr. Hyde verwandeln und das unkontrollierte Zellwachstum ankurbeln, das typisch für Krebs sei. Stellenweise mutet die klare, verständliche Sprache ungewollt komisch an, etwa wenn die Wissenschaftlerinnen schreiben: "Telo­mere hassen industriell verarbeitete Fleischprodukte wie Würstchen." Haben sie die Moleküle befragt?

Blackburn und Epel erzählen viele persönliche Anekdoten, zum Beispiel wie sie zu wichtigen Entdeckungen kamen oder wie sie ihre Erkenntnisse selbst umsetzen. Zudem überlegen sie stets, welche Konsequenzen die Leser aus den Befunden ziehen sollten, und geben zahlreiche Gesundheitstipps. So raten sie Schwangeren, ihr Wohlbefinden durch Yoga zu steigern, Biolebensmittel zu essen, auf Fertiggerichte, Konserven, große Zuchtfische, Saccharin und andere künstliche Süßstoffe zu verzichten, nur unbedenkliche Kosmetika zu verwenden, zu Hause häufig den Boden feucht und die Oberflächen mit Essigwasser zu putzen, um die Schadstoffbelastung zu minimieren … Wer das wirklich alles beachten will, dürfte ziemlich unter Stress geraten. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache.

Dennoch geben Blackburn und Epel einen beeindruckend guten und verständlichen Überblick über das Forschungsfeld und liefern jede Menge wissenschaftlich fundierte Ratschläge für die "Telomer-Instandhaltung". Eine Grundaussage des Buchs lautet: Du hast dein Leben und Altern (weitgehend) selbst in der Hand, also mach was draus!