Schalt! Jetzt! Ab!

Viele der mit Verve vorgetragenen Argumente zeigen bei genauerem Nachdenken Risse. Das beginnt schon bei der Frage, was News genau sind. Dobelli fasst darunter alles zusammen, was irgendwie kurz und aktuell ist. Aber erfüllen Börsendaten, Naturkatastrophen, politische Ereignisse, Promi-Klatsch und persönliche Trivia auf Twitter oder Facebook nicht sehr unterschiedliche Bedürfnisse? Ja, wir sind heute quasi permanent »auf Sendung« – und das verursacht psychische Kollateralkosten. Aber man löst das Problem nicht, indem man jeden Medienkonsum einer harten Kosten-Nutzen-Rechnung unterzieht.

Auch die Frage, ab wann ein »gut recherchierter, langer Artikel« beginnt, bleibt offen. Reicht eine Spalte in der Zeitung, oder müssen es mehrere Seiten sein? Ist ein Youtube-Video von 2 Minuten schlechter als eins von 20? Viele Hintergrundstücke beziehen ihre Brisanz aus der Tagesaktualität: Erst vor dem Hintergrund des Anschlags von Halle bekommt eine Abrechnung mit dem Sprachgebrauch von Populisten tieferen Sinn. Und selbst die Tatsache, dass die meisten News bald wieder vergessen sind, heißt nicht, dass sie uns hier und heute nichts sagen würden.

An einer Stelle in diesem an Appellen reichen Buch soll man sich eine Liste der letzten zehn Jahre machen und darin eintragen, was einem 1) an News aus dieser Zeit erinnerlich ist und 2) wie diese das eigene Leben beeinflussten. Die beabsichtigte Pointe: Erstens falle einem nichts ein, weil News irrelevant seien – und wenn, hätten sie nichts mit einem selbst zu tun. Aber mal ehrlich: Gilt das für die Romane oder Forscheraufsätze, die man gelesen hat, nicht ebenso? Der Anspruch, jede Lektüre müsse einen bereichernden Perspektivenwechsel, jeder Smalltalk einen Wandel des eigenen Denkens bewirken, ist überzogen.

Dobelli redet einem Nutzwertdenken das Wort, das eines Coachs würdig ist. Aber mit »Mein Gott, verschwende bloß nicht deine kostbare Zeit!« ist nichts gewonnen.