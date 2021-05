Gewaltlos in eine bessere Welt?

Die Philosophin Judith Butler lehrt an der University of California, Berkeley und gilt seit ihrem Buch »Das Unbehagen der Geschlechter« von 1990 als eine der wichtigsten Stimmen der Gender Studies. In diesem Band erörtert sie, was Gewaltlosigkeit genau ist, wie man sie ethisch begründen und im Kampf für Minderheitenrechte einsetzen kann.

Die vier Hauptkapitel des Buchs sind überarbeitete Vorträge und Essays aus den Jahren 2016 bis 2019. Neuere Bezüge zur »MeToo«-Debatte oder zur »Black lives matter«-Bewegung fehlen daher. Auch die Coronakrise taucht mit keinem Wort auf.

Butler beginnt mit einer Kritik des Individualismus, der für sie auf einer Fiktion gründet: der vermeintlichen Autonomie des Einzelnen. Denn jedes Individuum werde erst durch gemeinschaftliche Fürsorge und Sozialisierung zu dem, was es ist. Aus der tief greifenden gegenseitigen Abhängigkeit oder Interdependenz leitet die Philosophin einen Begriff »imaginärer Gleichheit« ab, der sich aus der universellen Betrauerbarkeit aller Menschen definiert.

Wie viel ist ein Leben wert?

Jedoch versucht Butler weder den Begriff der Gleichheit noch den der Betrauerbarkeit näher zu spezifizieren. Gleichheit in Bezug worauf? Betrauerbarkeit für wen? Dass etwa Flüchtende im Mittelmeer umkommen und dies seitens der EU billigend in Kauf genommen wird, zeugt laut der Autorin davon, dass man das Leben der Opfer als wertlos und entbehrlich betrachte. Sie erkennt sowohl bei rassistischer Polizeigewalt in den USA als auch bei Femiziden in Lateinamerika, im Unterdrückungsapparat autoritärer Regime ebenso wie bei der EU-Grenzpolitik einen gemeinsamen Nenner: die Ablehnung gleicher Betrauerbarkeit jedes Lebens.

Doch, so könnte man fragen, was ist mit den tausenden Toten, die der Straßenverkehr, der Alkohol oder die Luftverschmutzung fordern? Sind sie ebenso das Resultat einer »Entmenschlichung« von Verkehrs- und Suchtopfern? Schon das zeigt, wie brüchig Butlers Ansatz ist. Dass man selbst Menschenleben gegenüber anderen Aspekten abwägt, abwägen muss, bedeutet nicht zwangsläufig, sie für wertlos zu erklären.

Die Philosophin verweist darauf, dass wir die Leiden anderer oft rechtfertigen, indem wir in ein »Selbst schuld«-Denken verfallen. Wer in einem Schlauchboot aufs Meer hinausfährt, dürfe sich eben nicht wundern. Solche Ausflüchte sind fraglos unethisch.