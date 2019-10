Das Gute in uns?

Über manche Textpassagen muss man ein wenig nachdenken, vor allem wenn einem die erwähnten Theorien und Studien nicht geläufig sind. Abgesehen davon ist das Werk gut verständlich. Es bietet kapitalismuskritischen Leser(inne)n eine Fundgrube an Argumenten. Letztlich beschränkt sich der Autor aber darauf, das von ihm verortete kapitalistische Menschenbild in Frage zu stellen. Man wartet vergeblich auf einen Gegenentwurf. Wie könnte ein Wirtschaftssystem aussehen, das unserer Natur besser entspricht und unsere kooperativen Seiten fördert? An diese entscheidende Frage wagt er sich leider nicht heran.