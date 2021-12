Apokalypsen für Anfänger

In der Geschichte der Menschheit sind Apokalypsen, Katastrophen und Weltuntergänge eine nicht enden wollende Konstante. Selbst in den ältesten Mythologien der Menschheit finden sich Berichte über derartige Ereignisse. Und obwohl die Geschichte lehrt, dass Seuchen, Unwetter, Erdbeben und Kriege immer wieder die Menschheit heimsuchen, sind wir doch überrascht, wenn es wirklich so weit ist.

Der Grusel ist geweckt

Das neue Buch des Historikers Niall Ferguson nimmt sich Katastrophen sowohl in geschichtlicher wie auch aktueller Hinsicht an. Der Titel des Buches lautet einfach »Doom«: In grellen weißen Großbuchstaben springen die vier Lettern der Leserschaft ins Auge, und mancher wird sich an das berühmt-berüchtigte Ego-Shooter-Spiel gleichen Namens aus den 1990er Jahren erinnern. Das Titelbild ist dazu gut gewählt: »The Great Day of His Wrath« von John Martin (1789–1854): Menschenmassen stürzen in eine tiefe schwarze Spalte und in einem feurigen Rot fließen Lavaströme auf diese Menschen zu. Ist die Aufmerksamkeit – und ein leichter Grusel – geweckt, geht es an das Lesen des fast 600 Seiten starken Bands.

Der erste Eindruck ist positiv. Die Geschichten der ausgewählten Katastrophen (etwa die Pestwellen in Europa, Hungersnöte in der Sowjetunion und in China) sind gut erzählt. Ferguson bringt sehr viel Hintergrundwissen und Einzelheiten zu den einzelnen Ereignissen mit. Manchmal hat man jedoch den Eindruck, die Menge an wirtschaftsgeschichtlichen Daten – Ferguson ist vornehmlich Wirtschaftshistoriker – lassen den Lesefluss ins Stocken geraten. Nichtsdestotrotz, die Geschichte der historischen Katastrophen ist eingängig erzählt, man kann sich einen guten Überblick von der Antike bis heute verschaffen.