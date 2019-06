Von Biochemie gesteuert?

Weil sich ein Dopaminschub gut anfühlt, nehmen manche Menschen Drogen wie Kokain. Dabei wird eine Dopamin-Menge freigesetzt, die der Körper natürlicherweise nie bekommt. Weder der Gedanke an den leckersten Hamburger noch die Vorfreude auf den tollsten Urlaub schaffen es, eine derartige Flut des Botenstoffs zu entfesseln. Das ist problematisch, weil so das fragile Gleichgewicht in unserem Gehirn gestört wird. Der Körper gewöhnt sich an die gigantische Dopamindosis – und verlangt nach immer mehr. Alle anderen Belange treten in den Hintergrund.

Während diese Zusammenhänge vielen Lesern bekannt sein dürften, sind jene im Buch erwähnten Effekte überraschender, die der Neurotransmitter auf unser Selbstvertrauen, unsere politischen Einstellungen und den gesellschaftlichen Fortschritt hat. Beispielsweise spornt Dopamin Menschen dazu an, neue Technologien zu erfinden.